VIDEO | El espeluznante momento en que un enorme tiburón asecha a una joven en la playa

En redes sociales se ha viralizado un video donde un enorme tiburón aparece asechando a una turista que nadaba en las playas de Dubai. Otras personas que se encontraban en la zona comenzaron a grabar los hechos y a tratar de advertir a la mujer que estaba siendo cazada por el escualo. Los hechos ocurrieron frente a la costa de Kite Beach en el Golfo Pérsico, aguas cercanas a Qatar, donde actualmente se lleva a cabo la Copa del Mundo.

En los videos e imágenes difundidos en redes sociales se observa el momento exacto en el que el tiburón nada en círculos alrededor de su presa, una joven turista que aparentemente nadaba sola. De igual forma, en los clips se escucha a un hombre, un presunto salvavidas, gritarle a la mujer para tratar de alertarla sobre la presencia del animal carnívoro. A la vez, otros turistas se acercan a la costa para mirar cómo termina la escena.

Un salvavidas intentó auxiliar a la mujer. Foto: Captura de pantalla.

Una vez que la nadadora se da cuenta de la amenaza inminente, lentamente intenta alejarse mientras mira por encima del hombro, sin despegar la vista de su cazador, el enorme tiburón que la acosa. Por su parte, el escualo sigue acercándose a la costa. A la par, turistas que se encontraban en la playa intentaron auxiliar a la nadadora que estaba siendo perseguida por el animal.

El incidente se compartió en TikTok y recibió más de siete millones de visitas y rápidamente consiguió cientos de comentarios. Algunos internautas felicitaron a la nadadora por no actuar con pánico y alejarse lentamente del agua: "lo mejor que puedes hacer es no entrar en pánico”, "ella hizo lo perfecto al no salpicar" y "ella no hizo que el tiburón la persiguiera".

Internautas felicitaron a la mujer por no actuar con pánico. Foto: Pixabay

Por su parte, otras personas cuestionaron el por qué la mujer entró a nadar lejos de la playa: "Nunca entiendo por qué a la gente le gusta nadar tan lejos de la playa", señaló un internauta.

Cabe señalar que en las playas de Dubai, a los turistas solo se les permite nadar en el mar hasta el atardecer debido a las posibles amenazas de tiburones. Finalmente, los bañistas volvieron a visitar la playa después del avistamiento y dijeron que era la única ese día.

