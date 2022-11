VIDEO: Donald Trump bailó con su hija Tiffany durante su boda

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se olvidó por unos momentos de las polémicas que lo han rodeado en los últimos meses, así como de los resultados de las elecciones intermedias y disfrutó del día más feliz de su cuarta hija, Tiffany, quien se casó con el multimillonario, Michael Boulos. A la fastuosa boda, realizada en la ostentosa mansión familiar de Palm Beach, Florida, asistieron 500 invitados que departieron con los felices novios.

Orgulloso, Trump caminó del brazo de su hija por un tapete blanco, adornado por un arco con cientos de coloridas flores y entregó a Tiffany en el altar. Una vez que llegaron, el empresario le dio un caluroso abrazo a su yerno y comenzó la ceremonia, en la que se dieron el sí después de cuatro años de noviazgo y uno que otro obstáculo. Justo antes de la puesta del Sol se convirtieron en marido y mujer.

La decoración de Mar-a-Lago (residencia valuada en 180 millones de dólares) dio pistas de que sería una celebración fastuosa y que los invitados serían agasajados, pues todo parecía sacado de un cuento de hadas.

Trump entregó a su hija Tiffany en el altar. Foto: especial.

Trump hizo un brindis por su hija y juntos fueron a la pista de baile, donde a ritmo de "Here Comes the Sun", de The Beatles, mostró el amor que siente por la joven de 28 años. El video rápidamente se hizo viral, mostrando otra faceta del expresidente.

“Michael, es mejor que la cuides. Ustedes son solo dos personas espectaculares y este fue un hermoso día”, dijo Trump a su yerno.

La familia Trump

Tiffany estuvo acompañada de todos sus hermanos -Donald Trump Jr., Eric Trump, Barron Trump, e Ivanka Trump- en su hermosa boda. En varias ocasiones se pudo ver la cercanía que tiene con Ivanka, quien también fue su dama de honor y estuvo al pendiente de que su media hermana luciera espectacular en el día más importante, pues se le pudo ver arreglándole el velo.

De acuerdo a Marla Maples, madre de Tiffany, su hija escogió la residencia para celebrar su boda pues en ese lugar creció. Pese a llevar varios años divorciada del empresario, la mujer no dudó en fotografiarse con su exesposo y la actual esposa de éste, Melania Trump.

Los padres de Tiffany posaron juntos. Foto. especial.

Los nietos de Donald Trump fueron pajes y damas de honor en la exclusiva y lujosa ceremonia.

Vestuarios

La decoración no fue lo único ostentoso y espectacular de la boda. La novia, su madre y su hermana Ivanka fueron vestidas por el diseñador libanés Elie Saab. Tiffany un vestido de manga larga semitransparente con incrustaciones de brillantes y larga cola, velo y unos pendientes colgantes de perlas y diamantes.

Las mujeres lucieron fabulosas. Foto: especial.

Para la fiesta, la recién casada se cambió de look y eligió un vestido blanco con escote en forma de corazón y hombros al aire, el cual combinó con un llamativo collar de diamantes.

Ivanka, al ser dama de honor debía llevar un vestido del mismo color que las demás, eso sí, de libre elección en el diseño, por lo que escogió uno estilo griego.

El matrimonio Trump también lució sublime, el expresidente, como la mayoría de los invitados masculinos, usó un esmoquin negro, mientras que Melania se decantó por un vestido color melocotón.

Los novios

Los recién casados abrieron la pista de baile con la canción “Dancing in the moonlight”, de Toploader, informaron medios locales.

Tiffany y Michael Boulos se conocieron en Mykonos, en el verano de 2018, y desde entonces se volvieron inseparables.Con un anillo valuado en millones de dólares, el multimillonario de 28 años, le pidió matrimonio a la abogada en 2021.

DMGS

SIGUE LEYENDO

¿Trumpismo sin Trump?

¿Trump volverá a Twitter? Elon Musk al fin rompe el silencio y esto fue lo que dijo

Trump: EU construyó armas nucleares que en la vida han visto Putin y Xi Jinping