Elecciones intermedias EU 2022: así va la disputa entre demócratas y republicanos

Este martes 8 de noviembre se llevan a cabo las elecciones intermedias en Estados Unidos. Estos comicios, que se celebran justo a la mitad del mandato presidencial, suelen ser desfavorables para el partido en el poder. Los votantes estadounidenses están fracturados política y culturalmente antes del día de las elecciones intermedias y están ansiosos por saber hacia dónde se dirige su país en cuestiones como inflación, aborto, inmigración, delincuencia y mucho más.

También sienten que algo más fundamental está en juego en un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones y entre ellos mismos: El futuro de la democracia.

Para que te mantengas bien informado sobre lo que pasará este día hoy, a continuación te mostramos lo más importante del desarrollo de la elección

Imagen de votante. Foto: AFP.

21:38 | Kevin Stitt fue reelecto como gobernador en Oklahoma (Partido Republicano)

Kevin Stitt, gobernador en Oklahoma. Foto: especial

21|15 Jared Polis fue reelecto gobernador de Colorado (Partido Demócrata)

Jared Polis, gobernador de Colorado. Foto: especial.

20:40 | Republicanos llevan mayoría en Cámara de Representantes y Senado

De acuerdo con medios estadounidenses, los republicanos se perfilan como mayoría en la cámara baja del Congreso. Además, el medio The Associated Press señala que, hasta el momento, también hay mayoría de republicanos en el Senado, con solo una bancada de diferencia.

Hasta ahora, ambas cámaras han estado bajo control demócrata, durante los dos primeros años de mandato del presidente Joe Biden. Expertos aseguran que si hay un cambio de control partidista, eso podría afectar a la agenda de Biden, que podría ver bloqueadas sus iniciativas.

Resultados de la Cámara de Representantes. Foto: captura de pantalla.

Resultado del Senado. Foto: captura de pantalla.

20:38 | Mike DeWine fue reelecto gobernador de Ohio (Partido Republicano)

Mike DeWine, gobernador de Ohio. Foto: especial.

20:15 | Greg Abbott fue reelecto como gobernador de Texas (Partido Republicano)

Greg Abbott, gobernador de Texas. Foto: especial

20:01 | Henry McMaster fue reelecto gobernador de Carolina del Sur (Partido Republicano)

Henry McMaster, gobernador de Carolina del Sur. Foto: AP

19:53 | Chris Sununu fue reelecto como gobernador de New Hampshire (Partido Republicano)

Chris Sununu, gobernador de New Hampshire. Foto: especial.

19:50 | Sarah Sanders fue electa gobernadora de Arkansas (Partido Republicano)

Sarah Sanders, gobernadora de Arkansas. Foto: especial.

19:34 | Maura Healey ganó la elección para gobernadora de Massachusetts (Partido Demócrata)

? Sarah Sanders, gobernadora de Arkansas. Foto: especial.

19:31 | Wes Moore ganó la elección para gobernador de Maryland (Partido Demócrata)

Wes Moore, gobernador de Maryland. Foto: especial.

19:21 | JB Pritzker fue reelecto como gobernador de Illinois (Partido Demócrata)

JB Pritzker, gobernador de Illinois. Foto: especial.

19:18 | Bill Lee ganó la reelección como gobernador de Tennessee (Partido Republicano)

Bill Lee, gobernador de Tennessee. Foto: especial.

19:15 | Marco Rubio fue reelecto como senador por Florida (Partido Republicano)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador por este estado Marco Rubio, ambos republicanos, resultaron ganadores en las elecciones intermedias de este martes, según las primeras proyecciones de los medios estadounidenses.

Marco Rubio, senador de Florida. Foto: especial.

19:13 | Kay Ivey fue reelecta como gobernadora de Alabama (Partido Republicano)

Kay Ivey, gobernadora de Alabama. Foto: especial.

La republicana Kay Ivey gana reeleción como gobernadora de Alabama.

19:05 | Ron DeSantis fue reelecto en Florida (Partido Republicano)

Ron DeSantis, gobernador de Florida. Foto: especial.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, fue reelecto en su cargo por un amplio margen al derrotar a la candidata demócrata Val Demings.

18:17 | Se dan a conocer primeros resultados

Los primeros centros electorales en cerrar fueron Indiana y Kentucky. Una hora más tarde se sumaron Florida, Georgia, New Hampshire, Carolina del Sur, Vermont y Virginia. De acuerdo con The Associated Press, el primer nuevo senador es Peter Welch, actualmente demócrata en la Cámara, quien ganó su candidatura para reemplazar al senador Pat Leahy de Vermont.

El medio también dio a conocer que el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Sur, ha sido reelegido; aunque los resultados oficiales pueden tardar días en conocerse.

16:10 | Piden ampliar el plazo para el voto por correo en Florida por la tormenta Nicole

La tormenta tropical provocará lluvias puntuales en Florida. Foto: especial.

Organizaciones civiles pidieron este martes al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que extienda el plazo límite para aceptar votos por correo y verificar la identidad de quienes usaron boletas de voto provisionales hasta el lunes 14, debido al previsto impacto de la tormenta tropical Nicole en el estado.

15: 40 Dólar reporta ligera caída ante elecciones

El dólar tuvo una ligera caída ante el euro este martes durante la jornada de elecciones legislativas en Estados Unidos; en tanto el bitcoin se derrumbó a su nivel más bajo en dos años luego del anuncio de la compra de la plataforma de criptomonedas.

12: 58 | Trump afirma que votó por DeSantis

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que votó por Ron DeSantis para que siguiera como gobernador de Florida. Trump fue consultado por los medios ante su voto, luego sostener que "creo que tendremos una gran noche. Creo que será grandioso para el país. Es un honor estar aquí. Han hecho un trabajo fantástico, pero creo que tendremos una gran noche y va a ser muy emocionante".

11:20 | Joe Biden no aparecerá en público durante las elecciones

El mandatario podrá compartir información a través de Twitter. Foto: AFP.

La Casa Blanca informa que Biden no aparecerá en público mientras se realizan elecciones. La medida no aplica a las declaraciones que pueda hacer el mandatario en redes sociales.

10:50 | Trump vota en Florida

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, votó en las elecciones intermedias de esa nación junto con su esposa, Melania, en unos comicios donde se medirá su discurso contra los demócratas.

09:50 | Se reporta acoso e intimidación a votantes en algunos estados

Habitantes de Arizona y Carolina del Norte reportaron que se han registrado varias situaciones de intimidación, las que incluyen seguimiento, confrontación a funcionarios y fotografías a votantes, según medios locales. La Arizona Alliance for Retired Americans y Voto Latino reportó en su sitio web que la organización Clean Elections USA "recluta personas para llevar a cabo una campaña organizada para suprimir el voto acosando e intimidando a los votantes en los buzones de entrega anticipada de boletas".

07:00 | Comienza la votación que puede consagrar a Florida como bastión republicano

Los centros de votación abrieron con normalidad a las 07:00 hora local en la mayor parte de Florida y una hora más tarde en la parte noroccidental de un estado que en estas elecciones intermedias puede consolidarse como un bastión republicano en Estados Unidos, según las encuestas.



En Hialeah, una ciudad vecina a Miami y con una población mayoritariamente latina, a la hora de la apertura había más de 30 personas esperando para votar, según pudo constatar EFE.



Los que no hayan votado ya por correo o en la votación adelantada que terminó el pasado domingo tienen 12 horas para acudir a las urnas o dejar su papeleta en los buzones especiales para el voto por correo.

La votación inició a las 07:00 horas. Foto: AFP.





Además de los cargos en juego, incluido el de gobernador, los floridanos están llamados a decidir sobre tres enmiendas de la Constitución del estado que tienen que ver con exenciones de impuestos a personas que adapten sus casas para prevenir inundaciones, el futuro de la Comisión de Revisión Constitucional y medidas para enfrentar la falta de vivienda asequible.



Se necesita al menos un 60 por ciento de votos favorables para que sean aprobadas. Además, hay un sinfín de iniciativas locales que son sometidas a consulta en estas elecciones.

Dan fianza a agresor de un repartidor de volantes republicano en Florida

Uno de los dos sospechosos detenidos por agresión a un repartidor de volantes republicano en Florida recibió una fianza al comparecer este lunes ante un juez, un día antes de celebrarse las elecciones intermedias en Estados Unidos.

Javier Jesús López, de 22 años, quien hasta el momento estaba preso sin fianza por cargos como asalto agravado, compareció en una corte por atacar en Hialeah, ciudad aledaña a Miami, al repartidor de volantes Christopher Monzón, de 27 años, quien tuvo que ser hospitalizado con diversas lesiones en el rostro después de la agresión ocurrida en octubre pasado. Según medios locales, el juez otorgó una fianza de 15 mil dólares a López.

Los hechos ocurrieron un día antes de celebrarse las elecciones intermedias en Estados Unidos. Foto: AFP

Anteriormente había comparecido en la corte Jonathan Alexander Casanova, de 27 años, quien también fue detenido por el mismo caso y acusado de agresión con agravantes, según un informe policial publicado por el Departamento de Policía de Hialeah.

Casanova fue arrestado el pasado 25 de octubre y acusado de patear a la víctima en la cabeza y soltar dos perros que llevaba para que también lo atacaran.

Las autoridades inicialmente dijeron que no había indicios de que el ataque tuviera una motivación política, pero en una declaración jurada Monzón dijo a las autoridades que Casanova le impidió el paso porque era republicano.

Con información de EFE.

