Elecciones intermedias EU 2022: cómo funcionan, qué se elige, fechas y puntos clave

Las elecciones intermedias en Estados Unidos se celebran de acuerdo con lo establecido por la constitución estadounidense, la cual menciona que deben efectuarse el primer martes después del primer lunes de noviembre cada dos años, por lo que para este 2022, los comicios se efectuarán este 8 de noviembre. Las intermedias, que se celebran justo a la mitad del mandato presidencial, suelen ser desfavorables para el partido en el poder.

Para que te mantengas bien informado sobre lo que pasará hoy, a continuación te respondemos una serie de preguntas sobre los comicios estadounidenses.

Centros de votación en EU. Foto: AFP.

¿Qué hay en juego en elecciones de mitad de mandato de EU?

Los demócratas han tenido la mayoría en las dos cámaras del Congreso y la presidencia de Estados Unidos durante los últimos dos años, pero podrían no tener un poder tan consolidado por mucho más tiempo.

Los republicanos son favoritos para ganar la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, impulsados por la frustración de los electores con la situación económica y por las ventajas del proceso de redistribución de distritos que se lleva a cabo cada 10 años. Pero los demócratas luchan por conservar la posición que tienen, haciendo campaña sobre la conservación del acceso al aborto y otros temas.

El panorama es menos claro en el Senado, donde los republicanos intentarán recuperar el control. Varias de las contiendas en estados cruciales sin clara inclinación política están muy apretadas, ante lo cual el líder republicano en la cámara alta, Mitch McConnell, declaró que las probabilidades de que su partido obtenga una mayoría son apenas del 50 por ciento.

Los demócratas, encabezados por la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, han tenido la mayoría desde 2018, cuando tomaron el control durante las elecciones intermedias del gobierno del entonces presidente Donald Trump. Los republicanos podrían recuperar el control de la cámara baja si se apuntan sólo cinco escaños de las decenas de distritos que están en disputa, y están tratando de ganar decenas de bancas.

La historia también le da a los republicanos motivos para ser optimistas. En la era moderna, el partido que ha llegado a la Casa Blanca ha perdido escaños legislativos en prácticamente todos los comicios de mitad de mandato del primer periodo de un presidente.

Si los republicanos ganan la cámara baja este 8 de noviembre, la bancada del Partido Republicano elegirá a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes y asumirá el poder el 3 de enero de 2023. Estarán al frente de todas las comisiones y decidirán qué iniciativas van al pleno de la Cámara de Representantes.

La bancada del Partido Republicano elegirá a un nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Foto: AFP.

¿Quién podrá votar este 8 de noviembre?

La gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años pueden votar, sin embargo, existen excepciones, como las personas condenadas por un delito grave, aunque sí pueden votar en ciertos estados.

¿Será necesario estar registrado para votar?

Es muy importante señalar que el registro de votantes es obligatorio en todos los estados con excepción de Dakota del Norte. La fecha límite para el registro es diferente en cada estado, sin embargo, la mayoría exigen al votante quedar registrado alrededor de un mes antes del día de las elecciones. En algunos casos se permite que la gente se registre el día de las elecciones.

¿Quién puede votar anticipadamente?

En casi todos los estados se ofreció alguna forma de voto anticipado, ya sea por correo o en persona, es importante saber que las normas varían según el estado.

¿En qué estados se puede votar por correo?

California, Colorado, Hawaii, Nevada, Oregon, Utah, Vermont y Washington y la ciudad de Washington se recibe por correo una papeleta a cada votante.

¿Se podrá saber los resultados la noche elección?

A diferencia de muchos países, las elecciones en Estados Unidos son altamente descentralizadas, complejas y presentan largas listas de contiendas, desde para presidente y congresistas hasta medidas locales y escaños en el ayuntamiento.

Algunos estados otorgan a las oficinas electorales locales varias semanas antes del día de las elecciones para procesar las papeletas enviadas por correo, incluida la revisión de firmas y la verificación de la información de identificación.

En otros estados ese proceso no puede comenzar hasta el día de las elecciones o poco antes, lo que significa que es posible que esas papeletas no se cuenten hasta el día siguiente o incluso después. He aquí por qué los resultados no siempre se conocen la noche de una elección.

¿Qué pasa con las boletas dañadas o mal llenadas?

Los funcionarios electorales reconstruyen o “duplican” papeletas dañadas o marcadas incorrectamente para preservar la intención de los votantes. Esto es necesario si, por ejemplo, una papeleta tiene una mancha de café o una rasgadura, o si un votante rodeó con un círculo a un candidato en lugar de llenar el óvalo para seleccionarlo -y por lo tanto no puede ser escaneada por una máquina-.

Si bien el proceso podría parecer extraño para quienes no estén familiarizados con la administración electoral, es una forma legítima y que ha perdurado para asegurar que los votos de los votantes sean contados, según los expertos. También es ampliamente utilizada para traducir votos emitidos por personas en el extranjero o en las fuerzas armadas en papeletas que puedan ser escaneadas.

El proceso de duplicación de papeletas implica transcribir las elecciones de un votante de la papeleta dañada a una papeleta nueva y limpia que pueda ser escaneada y contada. La manera exacta de manejar ese proceso varía de un estado a otro.

En muchos casos, lo hacen equipos bipartidistas de trabajadores electorales, dijo Barry Burden, profesor de ciencias políticas y director del Centro de Investigación Electoral (Elections Research Center) de la Universidad de Wisconsin-Madison. Ese no es el caso en todas partes, aunque es común que lo realicen al menos dos personas —incluso dos miembros del personal—, dijo Jennifer Morrell, socia de El Grupo de las Elecciones (The Elections Group), que trabaja con funcionarios electorales para mejorar los procesos.

Muchos estados clave en las elecciones legislativas de este año —como Arizona, Georgia, Michigan y Wisconsin— exigen que el proceso de duplicación de papeletas lo realicen individuos que representan a diferentes partidos políticos.

Hay algunos casos en los que los errores en una papeleta no pueden ser corregidos porque es imposible confirmar la intención del votante. Por ejemplo, a veces un votante realiza demasiadas selecciones en una contienda en particular, o deja una marca que no indica claramente al candidato que eligió.

Centro de votación. Foto: AFP.

¿Qué pasará en el Senado?

Aunque el control del Senado podría ser para cualquiera después de los comicios, es probable que el partido mayoritario tenga una muy pequeña ventaja. Eso significa que Biden podrá ser capaz de encontrar un poco más de puntos en común en esa cámara, sin importar quién la controle. La mayoría de los logros legislativos de Biden durante su gobierno han sido resultado de negociaciones bipartidistas en el Senado.

De cualquier forma, una cámara alta bajo control republicano podría aprobar iniciativas que le envíe una cámara baja de mayoría republicana, aplicándole presión política a Biden. Y el Partido Republicano podría recuperar el control de las comisiones y, con ello, el poder de llevar a cabo investigaciones y supervisar al gobierno.

Un Senado republicano también podría complicarle las cosas a Biden al bloquear o demorar la aprobación de los nominados por el presidente para puestos en la rama judicial y en la ejecutiva.

Con información de AP.

