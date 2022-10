Insólito: una mujer cambió a su hija de escuela porque no le gustaban los tatuajes de otros padres

Una mujer provocó un intenso debate en redes sociales luego de que comentó que sacó a su hija de la escuela, debido a que los padres de algunos compañeros tienen tatuajes en distintas partes del cuerpo, situación que no le gustó a la madre de familia originaria de Inglaterra. A través de una cuenta anónima, la mujer compartió su experiencia en Mumsnet, un popular foro británico de consejos a padres.

La madre de familia aprovecho el sitio web para recurrir a la opinión de otros padres. En su testimonio, la mujer reveló que inicialmente estaba feliz de enviar a su hija a una escuela pública, porque cuenta con una mezcla de personas socialmente hablando y no condiciona a los niños para los exámenes tanto como otros establecimientos; no obstante, cambió de parecer debido a que conoció a otros padres de familia, los cuales no le agradaron.

La mujer aseguró que no le pareció el comportamiento de un hombre tatuado. Foto: Pixabay.

"DC (iniciales con las que la mujer se refiera a su hija) acaba de comenzar la recepción en una primaria "buena" (Ofsted) bastante cerca de nuestra casa Anteriormente dijimos que no importaba si DC iba a estas escuelas realmente. Así que elegimos lo que pensamos que era una escuela comunitaria feliz para ellos", dijo la mujer al explicar que mandó a su hija a un instituto público.

A continuación, la madre de familia relató que no está de acuerdo con el aspecto físico de los padres de los compañeros de su hija. "Aquí es donde sueno horrible, y lo sé, pero en lo más oscuro de tu corazón podrías estar de acuerdo conmigo, así que tenme paciencia. Los padres que dejan y recogen a sus hijos no son como yo en absoluto. Un papá tatuado en el cuello estaba dando vueltas por el patio de recreo en un scooter eléctrico mientras su hijo miraba. Todos los otros padres pensaron que era brillante".

De acuerdo con el relato de la mujer, ese mismo día escuchó decir al hombre con el tatuaje en el cuello que su compañero, y padre de otro estudiante de la escuela, un sujeto llamado Alan, estaba en la cárcel y que por esa razón no habría asistido a una reunión del colegio.

La menor se cambió a una escuela privada. Foto: Pixabay.

"DC parece lo suficientemente feliz, pero también estoy un poco molesta porque no hemos tenido ninguna comunicación sobre cómo se han instalado, a pesar de que llevan allí tres semanas. Ni una palabra", dijo la mujer en la red social para padres de familia. "Sé que soy una snob por no querer que mi hija esté cerca de la descendencia de padres como éste, pero una pequeña parte de mí quiere retirarse de DC y ponerlos en una de las otras escuelas locales, donde conozco a algunos padres que definitivamente no monten scooters eléctricos ilegalmente dando vueltas y vueltas", añadió para justificar que sacará a su hija del colegio.

Tras el testimonio de la mujer, muchos usuarios coincidieron con su punto de vista, mientras que otros arremetieron en su contra por juzgar severamente a un hombre tatuado. No obstante, sin importar los comentarios, la madre de familia informó que la menor ya está en una escuela privada donde la mayoría de los padres tienen carreras profesionales. "Ni siquiera me disculparé por ser un snob; realmente no nos veo pasando el rato con la mayoría de los padres de la vieja escuela, así que tampoco espero que mis hijos hagan eso”, sentenció.

