Atacan a mamá por poner "tatuajes" a su bebé; la acusan de convertir en “un matón” a su hijo | VIDEO

Shamekia Morris comenzó a poner tatuajes a su hijo Treylin desde que tenía seis meses de edad, y aunque en un inicio su propia familia estaba preocupada por los tatuajes, ahora apoyan a la madre que aún recibe ataques de las personas que ven cada posteo que la mujer hace donde muestra a su bebé cubierto por las imágenes en todo su cuerpo.

Shamekia es una diseñadora de moda en Florida, Estados Unidos y la primera vez que puso el efecto de los falsos tatuajes decorados en el estómago, brazos, piernas y espalda de su hijo, terminó encantada por el efecto, indicó.

Sin embargo, al compartir las imágenes de su hijo en la cuenta de Instagram de su propio bebé, la diseñadora de moda es atacada por la gente a pesar de que el arte corporal no es real, ya que corresponde a tintas falsas. La acusan de criar al bebé como un matón, así lo aseguró en Instagram.

“La gente dice que lo estoy criando como un gángster y un matón. La reacción fue horrible porque sé que no soy una mala madre", dijo Shamekia. Treylin es popular en las redes. Foto: IG

La angustiada madre aseveró que las reacciones de la gente hacia ella han sido muy violentas “ha sido horrible. Me hieren los sentimientos porque sé que no soy una mala madre y me llaman todo tipo de nombres. Es una locura”, dijo para el programa Love Don’t Judge donde muestran a las parejas y familias que son juzgadas por su estilo de vida.

Shamekia responde a sus críticos

En el perfil de YouTube del canal Truly, fue compartido el clip del programa donde se presenta a Shamekia y a Treylin mostrando el arte que está plasmado en su pequeño cuerpo. Ante ello, la diseñadora arremetió contra sus críticos.

“Si estás juzgando a alguien por un video de 30 segundos en las redes sociales, es asunto tuyo, pero lo que digas o pienses sobre alguien no determinará lo que será en el futuro”.

Sin embargo, Shamekia Morris aseguró que intenta no tomar en serio los comentarios negativos por lo que sigue disfrutando su estilo de vida. “Para las personas que me juzgan, no me importa porque este es un estilo de vida que disfrutamos”.

“Ahora que (mi familia) ve que puede ser algo positivo, les encanta. Porque cuando salimos, llama mucho la atención y a los niños les encantan los tatuajes”, acotó Shamekia. Treylin tiene su propia cuenta de Instagram. Foto: IG

Dinera Morris, la hermana de Shamekia, recordó: “Cuando a Shamekia se le ocurrió la idea, yo no estaba de acuerdo, estaba totalmente en contra. No quería que hiciera eso con él. Pero como vi a dónde podría llevarla a ella y a Treylin, no tuve ningún problema porque resultó ser algo positivo”, dijo.

