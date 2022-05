Sujeto secuestra a su ex novia y le tatúa su nombre en la cara para "marcarla" como de su propiedad

Tayane Caldas, de 18 año, una joven de São Paulo, Brasil, denunció que el pasado 20 de mayo, su ex novio la secuestró cuando salía de su casa para luego subirla a un automóvil y llevarla a un inmueble, donde la torturó y también le tatuó su nombre en la cara, el cual es Gabriel Coelho. Todo esto ocurrió luego de que él la acosara constantemente; este caso causó indignación a nivel internacional.

La víctima comentó que conoció al sujeto hace seis años, pero tuvieron una relación amorosa que duró dos, casi al final de la misma se fueron a vivir juntos y fue cuando él comenzó a desarrollar comportamientos machistas y posesivos; incluso, la presionó para que se tatuara su nombre en el pecho y en la ingle.

Tras eso, ella quiso terminar la relación, pero Gabriel no lo aceptaba e insistía en verla, por lo que la chica tramitó dos órdenes de alejamiento, las cuales no ayudaron para mantenerla segura. Deborah Velloso, madre de la joven, incluso trató de hablar con él, pero de nada sirvió.

Él es el presunto agresor. Foto: Especial.

Detuvieron al sujeto

La policía aprehendió a Coelho, quien fue llevado al Centro de Detención Provisional de Taubaté y los agentes comunicaron que también investigan si el padre de él participó en los actos. Gabriel presentó, a manera de defensa, un audio en el que se escucha a la mujer dar su consentimiento para que le realizaran el tatuaje, pero ella sostiene que pronunció esas palabras bajo amenaza. Por lo que habrá una investigación al respecto.

Tras denunciar penalmente los hechos, Caldas mencionó que: “Me dio golpes, me ató los brazos y dijo que me iba a tatuar la cara. Lloré, le supliqué. Le pedí que no hiciera eso porque destruiría mi vida y él dijo que lo haría de todos modos. Vi el tatuaje listo después y solo pude llorar”.

"Me mató por dentro, terminó con una forma de marcarme y decir que soy de su propiedad", dijo Tayne a medios locales; ahora busca retirar la tinta de la cara, por la difusión de su caso ha recibido ofrecimientos de ayuda de psicólogos, abogados, médicos e influencers.

