Una abuelita se infarta en una fiesta sorpresa con strippers, la organizadora dijo: “Fue para crear conciencia”

Una adulta mayor sufrió un paro cardiaco durante una fiesta sorpresa con strippers incluídos, que la influencer colombiana Nadia Cartagena organizó en un asilo de ancianos en Colombia. El festejo y el accidente quedó grabado en video y fue compartido en la cuenta de Instagram de la creadora de contenido que al momento contabiliza más de 48 mil reproducciones.

El extraño momento comenzó con una stripper bailando con poca ropa quien baila twerk para uno de los residentes del asilo. Conforme el clip avanza, se observa a varios strippers tanto mujeres como hombres acudir a distintos puntos dentro del recinto que fue identificado como la Fundación Una Mano Amiga ubicado en El Prado, en la ciudad colombiana de Cartagena.

Además de dar vuelta en el asilo, los bailarines eróticos comenzaron a dar de comer a los adultos mayores residentes, algunos alimentos como pasteles, tenía forma de genitales y los ofrecían a los ancianos.

Durante el paseo de los strippers, de pronto varios de ellos, hombres, rodearon a una adulta mayor ataviada con un vestido azul y una diadema color rosa con orejas, quien de pronto se llevó ambas manos sobre su pecho y paulatinamente empezó a caer al suelo.

Varios strippers fueron bailar a un asilo de ancianos. Foto: IG

Al ver la situación, los hombres semidesnudos tratan de auxiliar a la mujer provecta mientras tiene espasmos en el suelo. Las personas que ayudan a la abuelita la instan a que tome agua para refrescarla antes de que llegue una ambulancia para ser asistida por personal médico.

Con la ayuda de algunas de las bailarinas, la abuela fue asistida además por los paramédicos quienes con la ayuda de los strippers, pudieron subir a una camilla a la mujer que se veía a punto de desmayarse, de acuerdo con lo expuesto en el video compartido el pasado 27 de septiembre.

Tunden a Nadia Cartagena en las redes

Tras el incidente, Nadia Cartagena decidió subir el contenido en sus redes sociales a pesar de haber pasado por un terrible momento en su vida, tal como lo escribió en sus cuentas:

“Hoy hice una fiesta erótica o de adultos mayores, y me llevé el susto más grande de mi vida porque no esperaba que pasara lo que pasó, y la verdad que lo siento mucho, solo Quería darles un poco de diversión y no esperaba esa situación, así que quiero que comenten sobre la situación”, dijo la influencer.

Los usuarios de Instagram arremetieron en contra de la influencer: “Ay no la verdad te tenía en otro concepto hay cosas que de veras no se deben publicar. Me parece una falta de respeto para estos ancianos, lo tuyo es ayudar al prójimo y con esto quedas salida de tono”.

La mujer mayor en el momento de sufrir el paro cardiaco. Foto: IG

Aunque también hubo otros más que afirmaron que se trató de un montaje, ya que vieron que en el clip había adultos mayores sonriendo ante la situación. “Yo opino que es una actuación, esa ‘anciana’ tiene las canas pintadas y está maquillada además las personas mayores están riéndose”, dijo un usuario.

En respuesta a los comentarios, Nadia Cartagena aseguró para el medio local El Universal, que el eventó lo organizó para crear conciencia sobre la "pobreza" y el "abandono" que sufren los adultos mayores, por lo cual les hizo una fiesta sorpresa. “El propósito del video es llamar a que se vea este problema y hacer un llamado a las autoridades distritales para que vigilen a esta gente”.

Agregó que obtuvo todos los permisos tanto para llevar a los strippers como para grabar el momento que quedó documentado en su cuenta de Instagram.

