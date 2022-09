Stripper se vuelve viral por bailarle sensualmente a veteranos militares en sillas de ruedas

Una stripper sorprendió a varios veteranos militares en un asilo de ancianos, pues además de una visita común, acudió al lugar a presumirles un icónico y sensual baile con el que no sólo presumió sus mejores pasos y flexibilidad, sino que se acercó a varios de los hombres, quienes a pesar de sus diversas condiciones de salud se mostraron más entusiasmados y alegres que nunca al grado de aprovecharse de la confianza de la mujer.

El video del encuentro entre los veteranos y la mujer se volvió viral en redes sociales y según reportes de varios medios internacionales, el peculiar momento ocurrió en un asilo de ancianos de Taiwán, a quienes se les preparó la sorpresa en una de las salas del lugar. Algo que llamó la atención de todo el mundo fue las edades y condiciones de todos los presentes se enfrentan a problemas como demencia y discapacidades, por lo que todos estaban con cubrebocas y en sillas de ruedas fueron los espectadores.

Por su parte, la stripper lució un conjunto de dos piezas tipo bikini en color rojo, tacones plateados y una cola de caballo alta, aunque lo que se robó la atención de todos (incluyendo a los internautas) fue su sensual baile para el que también se tiró al piso para presumir una flexibilidad única, así como un par de contoneo de caderas y la parte que más polémica causó: bailarle a los hombres muy de cerca.

Al haberse acercado tanto a los ex militares, la mujer incluso dejó que uno de ellos pusiera sus manos sobre su pecho, algo que no le despertó molestia alguna, pues siguió realizando sus sensuales movimientos sin poner resistencia. Todo esto ocurrió en medio de gritos y aplausos tanto por los hombres del asilo como por algunas de las que parecen ser empleadas del lugar por sus mandiles rojos, quienes no dudaron en grabar el momento.

La grabación se hizo viral recientemente; sin embargo, los reportes indican que el encuentro entre los jubilados con la mujer habría sido la semana pasada con motivo del Festival del Medio Otoño, que se celebra anualmente para darle la bienvenida a la cosecha de arroz y trigo de China. Por supuesto, la acción despertó diversas opiniones y así como algunos aplaudieron la acción, otros la criticaron, pero un portavoz del asilo aseguró que lo único que buscaron fue "entretener a los residentes y hacerlos felices".

Claro que la polémica no fue razón suficiente para descartar que un evento como este vuelva a ocurrir y según se lee en medios internacionales, afirmaron que los administradores serán "más cautelosos" en la próxima ocasión y recordaron que "no sabían que la mujer haría todo eso".

