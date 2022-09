Aterrador video captó un supuesto fantasma durante la sesión de selfies de una jovencita

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del momento, pues gracias a la pandemia por COVID-19, la gente halló en su espacio una oportunidad para desarrollar y compartir sus talentos, consejos, inquietudes y casos de la vida real con otros alrededor del mundo.

Es así que podemos ver una plataforma llena de chefs haciendo recetas, entrenadores montando rutinas, comediantes dando una prueba de sus monólogos, dibujantes practicando la soltura con el lápiz, melómanos explicando discos históricos, entre mucho contenido más.

Pero también hay una parte oscura, donde todos los creyentes de las situaciones paranormales, la vida extraterrestre o las teorías de la conspiración lanzan videos con múltiples pruebas para dar a conocer sus puntos de vista y empezar los debates entre la comunidad de gustos iguales.

Los videos paranormales se viralizan rápido en la red social. Crédito: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Jóvenes captaron supuesto fantasma en video

Tal es el caso de un par de estudiantes que durante una tarde de cotorreo, se encontraron muy de cerca con lo que pudo haber sido un contacto con la vida en el más allá; es decir, la supuesta aparición de un fantasma, lo que causó gran terror entre sus seguidores.

Todo parece indicar que las acciones sucedieron al interior de una escuela. Dos alumnos estaban platicando, cuando llegó el momento de tomar algunas selfies, pues parecía adecuado dejar un recuerdo del momento. La primera en hacerlo fue la joven, aunque con el celular del varón.

Las cosas comenzaron a ponerse tensas, pero todavía no se daban cuenta de que no eran únicamente dos dentro del aula, pues alguien más, imperceptible a simple vista, quería unirse a la conversación y tal vez tomarse algunas fotos junto a los amigos que deseaban pasar un momento tranquilo.

La tarde parecía buena para un TikTok, pero jamás pensaron que alguien lso observaba. Crédito: TikTok/ @lwn_brto_

Fue hasta el momento en que revisaron las fotografías que los escalofríos comenzaron. Algunos autorretratos de la chica posando y haciendo ademanes aparecieron en la galería del muchacho, pero una de ellas le llamo la atención de manera muy específica. Y para comprobar lo que pasaba en esa toma, decidió grabarlo y compartirlo con todos sus fanáticos de TikTok.

La imagen es de una muchacha mirando fuera del foco de la cámara, y a su espalda, en un rincón que se nota pequeño, donde una persona tal vez oculta no podría pasar desapercibida, a menos claro, que se tratara de alguien que no estuviera verdaderamente en la tierra, sino que buscaba comunicarse desde un mundo que no es este.

Como se puede observar en el vídeo que inmediatamente se viralizó, en dicha fotografía se ve otro joven, completamente nítido, con las manos juntas y en lo alto, algunos dicen que amarrado, otros que supuestamente rezando, y si mirada está perdida en la nada, probablemente al otro lado del salón, pero no mira fijamente a nadie.

El video dividió a los usuarios, pues hay quienes piensan que fue falso. Crédito: TikTok/ @lwn_brto_

Para estar seguro de que ahí pasaba una cosa extraña, volvió en el carrete de su celular, también fue para adelante, y ninguna de las tomas, sacadas el mismo día, a la misma hora, mostraban esta misma figura, probablemente paranormal que aterrorizó a todos los usuarios de TikTok.

El video aterrorizó y dividió a los usuarios

Algunos de los comentarios más destacados fueron los siguientes.

"es como si estuviese amarrado y tapado la boca con una cuerda no se pero eso es lo que veo"; "Hoy no se duerme"; "Por qué me tenía que salir de noche"; "póngale la música más divertida"; "sólo a mí salen videos así a las 3 de la madrugada".

Sin embargo, también hubo múltiples usuarios escépticos que intentaron darle una explicación coherente a lo que veían en pantalla sin realmente lograrlo de manera lógica. Tampoco faltaron quienes prefirieron las teorías de la conspiración:

"Falla en la matrix, el espacio tiempo que ocupa tu salón está siendo ocupado en otra parte, pero por la falla se mezclaron", fue uno de los comentarios, basado en el guión de la película Matrix.

Tiktok sigue posicionada como la red social más importante del momento. Crédito: AP Photo/Martin Meissner

El vídeo acumula hasta el momento más de 3 millones de reproducciones, así como más de 300 mil reacciones de "Me gusta" y hasta el momento no hay una segunda parte, ni tampoco se dijo lo que pasó después del descubrimiento, si volvieron o jamás quisieron pararse en dicho salón de nueva cuenta.

