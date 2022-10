Una niña de 3 años, la única que sobrevivió a la masacre en Tailandia: así fue su horrible experiencia

Luego de que un expolicía identificado como Panya Khamrab asesinara a balazos y a cuchilladas a 24 niños y a 14 adultos en un jardín de niños en Tailandia; Emmy, una niña de tres años de edad fue encontrada con vida cuando estaba acurrucada junto a los cuerpos de sus compañeros que fueron masacrados por el multihomicida.

Aquel jueves 6 de octubre, Panya disparó primero a los empleados administrativos del jardín de niños ubicado en la localidad de Nong Bua Lamphu, entre las primeras víctimas estaba una maestra embarazada de ocho meses, con la que no tuvo piedad.

Tras asesinar a los adultos, el homicida entró uno a uno por los tres salones de clases del jardín para comenzar a disparar y cortar a los compañeros de Emmy, quien pese al escándalo, siguió dormida y resguardada de la tragedia, sin que el expolicía pudiera darse cuenta de ello.

Aunque no está claro el motivo por el que la niña de 3 años logró sobrevivir, la policía la encontró acurrucada despierta junto a los cadáveres de sus compañeritos. “No tenía idea de lo que estaba pasando cuando se despertó”, dijo su abuelo, Somsak Srithong de 59 años de edad, el cual fue citado por la BBC.

La policía siguió con las labores de rescate para encontrar a más sobrevivientes del multihomicidio tras asegurar y atender a Emmy; sin embargo, al buscar en todos los rincones de ambos pisos de la escuela, las autoridades no encontraron a más personas con vida, solo a la niña de tres años.

Panya Khamrab mató a sangre fría a 24 niños. Foto: AFP

“Me siento muy agradecido de que haya sobrevivido. La abracé con tanta fuerza cuando la fui a buscar”, dijo el abuelo; mientras la madre de Emmy, Panompai Srithong de 35 años, no tenía esperanzas de que su hija sobreviviera, ya que el primer reporte que recibió fue que nadie había sobrevivido. “Finalmente, recibí una videollamada con Emmy y me llenó de alivio”, aseguró.

Las autoridades creen que Emmy pudo sobrevivir gracias a que podría haber estado cubierta con una manta mientras dormía, situación que no logró percibir el ex policía asesino.

Emmy fue la única sobreviviente. Foto: BBC

A inicios del fin de semana, los devastados padres del resto de los niños asesinados llevaron a cabo los funerales de sus hijos, mientras que el cadáver de Panya Khamrab quien se suicidó, fue cremado en compañía de sus familiares que lloraban su partida, entre ellos, su madre quien se despidió con una frase:

"Cuando nazcas en la próxima vida, no mates a nadie. Te amo hijo. Si tuviste algún problema, ¿por qué no me lo dijiste?", dijo la mamá del asesino.