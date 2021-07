Las aeronaves "extraterrestres" ya no son OVNIs, sino FANIs; te explicamos por qué

Ya no se llamará OVNIs (Objetos voladores No Identificados) a las aeronaves misteriosas que surquen el cielo. Ahora, tras el reciente informe de la agencia nacional de inteligencia estadounidense, se llamarán FANI (Fenómenos Atmosféricos No Identificados), para que la descripción sea más acertada.

Hoy en día el fenómeno ha sido reconocido, pero eso no significa necesariamente que los gobiernos reconozcan la existencia de vehículos extraterrestres, pero hace unos años muchos pilotos evitaban referirse a ello porque podría afectar a su carrera. Las cosas han cambiado tanto que incluso hay una nueva denominación establecida oficialmente por el Pentágono, con lo que se pretende tratar el asunto desde una perspectiva formal y respetable.

Hay muchos videos desclasificados. Foto: Especial.

¿Qué es lo que hizo cambiar de opinión al Pentágono?

El informe de la agencia detalla las experiencias de pilotos militares o vividas desde buques de la armada estadounidense en fechas recientes y acepta que no ha podido determinar su naturaleza. En su material también presentaron grabaciones de vídeo en los que se observan vehículos con comportamientos difíciles de explicar, incluso con formas extrañas.

Sin embargo, aún es difícil creer que sean aliens, pues varios países han desarrollado vehículos hipersónicos, con diseños muy llamativos, por lo que lo atestiguado por los efectivos estadounidenses podrían ser pruebas de nuevas aeronaves que no han sido develadas al público.

Coincidiendo con la publicación del informe, se han divulgado detalles de varios avistamientos relacionados con personal militar, muchos usuarios de internet confían en que con el paso del tiempo las autoridades aceptarán que se tratan de alienígenas. El Pentágono ha confirmado la autenticidad de las imágenes, aunque mantiene clasificado el informe oficial, por lo que los detalles del material visual no se conocen aún.

Sin embargo, algunos expertos sostienen que existe la posibilidad de que estos vehículos no sean reales y en realidad se trate de “fantasmas” electrónicos: señales generadas para confundir al radar y dar la impresión de un objeto sólido. Es una de las muchas tácticas empleadas en la guerra electrónica, pero esto sólo aplicaría para los radares y no para los avistamientos; sólo queda esperar a que se desclasifiquen los documentos.

msb