"Se confinó a la población porque no sabíamos qué hacer": Los MEMES que desató Fernando Simón

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias de España, Fernando Simón, habló sobre el confinamiento en el país durante el inicio de la pandemia por coronavirus.

Durante una entrevista en Youtube con Joan March, de la Escuela de Salud Pública, aseguró que “se confinó a la población porque no sabíamos qué hacer”.

De esta forma aceptó que se pudo haber evitado el confinamiento durante la primera ola del coronavirus, de haber tenido experiencia previa.

Fernando Simón reconoció que en ese entonces había muchas incógnitas sobre el virus y las medidas que se debían hacer, por lo cual ya no sería necesario hacerlo para las siguientes oleadas.

“Podíamos haber concienciado más a la gente de que no se tomaran a broma que si alguien tiene síntomas, se tiene que quedar en casa. Eso era clave, no podíamos ir más allá porque la información no nos permitía dar muchas cosas”, dijo Fernando Simón durante la entrevista.

Días antes, Fernando Simón habló también sobre las medidas de prevención de contagios de coronavirus durante la Semana Santa.

“Si conseguimos que la Semana Santa no tenga un impacto grande, podría ser que esa cuarta ola se convierta en olita, o en una ondita”, afirmó el epidemiólogo.

Fernando Simón: La cuarta ola podría convertirse en una “olita o una ondita"



Esta claro entonces que es el fin del mundo



Homer Simpsons- ¡Vamos A Palmar!https://t.co/w1DvnBLXlx pic.twitter.com/KXJUZxdtx3 — pagaran los ricos (@pagaranlosricos) March 30, 2021

Los memes de Fernando Simón

Estas declaraciones hechas por Fernando Simón desataron varias reacciones en redes sociales. Una de ellas fueron los memes acerca de una nueva “olita” de coronavirus en España.

En Twitter, Fernando Simón se convirtió en tendencia mientras los usuarios se burlaban sobre la nueva “olita” que llegaría y sobre lo ya mencionado antes sobre el primer confinamiento.

Aseguraron que, al no saber qué hacer, se quedaría encerrados en un búnker con provisiones para 18 meses por la “olita”. En los memes también mostraban cuál sería el tamaño de la nueva “olita” pronosticada por el epidemiólogo.

Estos son algunos de los tweets más divertidos en respuesta a lo que dijo Fernando Simón:

De creador de "En España 1 o 2 casos" y " La cepa Inglesa será marginal" llega

"La cuarta ola será olita" — Eme2™ (@Eme2Dos) March 29, 2021

La cuarta "olita" de Fernando Simón #COVID19 pic.twitter.com/RyEsp0xxu7 — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) March 29, 2021

