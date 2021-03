Chicago: por esta razón la llaman la "ciudad de los VIENTOS" y no tiene nada que ver con el CLIMA

Chicago es conocida como la “Ciudad de los Vientos” desde hace varias décadas. Sin embargo, existe una gran confusión sobre cómo fue que obtuvo ese nombre, cuando no presenta constantemente vientos muy fuertes, de hecho, Nueva York suele presentar ráfagas más intensas que las de esta ciudad.

De acuerdo con el periódico Chicago Tribune, el origen se remonta hasta 1870, cuando el editor del New York Sun, Charles Dana, hizo referencia a los “políticos llenos de aire caliente” que inundaban de “viento” la ciudad.

En ese entonces, la ciudad buscaba convertirse en la sede de la Exposición Mundial Colombina, y su principal contrincante era Nueva York, pero el periodista usó ese adjetivo para referirse al clima político que probablemente se interpondría en los preparativos.

Luego de esto, el apodo de Chicago permaneció, pero en realidad no eran tan popular. No fue sino hasta el 2004, cuando The Chicago Tribune publicó una columna haciendo referencia al artículo de Dana, cuando este se recuperó.

La influencia de Barack Obama

Foto: AP

En 2008, el periodista Jeff Zeleny retomó el concepto de la “Ciudad de los vientos” y la forma en la que estos se refieren a la política con un artículo llamado “Un Nuevo Viento está Soplando en Chicago”.

En este, Zeleny declaró que la Chicago se estaba volviendo mucho más popular, y también renovándose debido a la figura del entonces presidente, Barack Obama, quien fue representante de Illinois antes de convertirse en mandatario. Y que ese nuevo “aire” se refería a la influencia que el político se había llevado del estado, pero también sobre la atención que había depositado en la ciudad hasta “soplar” lo viejo y convertir a Chicago en la Casa Blanca Occidental.

En ese artículo, Zeleny también destacó que antes de convertirse en la “Ciudad de los vientos”, Chicago era conocida como la “Segunda Ciudad”, y este apodo también se lo otorgó un redactor de Nueva York, pero del periódico The New Yorker, en un tono de burla.

acmg