Enfermedad de ciervos ZOMBIES podría contagiar a humanos y poner en riesgo la vida

En meses recientes volvió a sonar la enfermedad de ciervos zombies, un virus que afecta neurológicamente a animales de la familia de los alces, venados y renos que los convierte en “muertos” con vida, y podría afectar directamente a los seres humanos; conoce todo lo que se sabe sobre este tema.

El síndrome del ciervo zombie, mejor conocido como caquexia crónica, se descubrió en 1967 por un grupo de científicos e investigadores que notaron los extraños comportamientos en estos animales en cautiverio; años más tarde, detectaron la enfermedad en ciervos salvajes y a partir del año 2000 se identificaron más casos del virus. Se ha presentado en múltiples estados de Estados Unidos, en Canadá, Noruega, Corea del Sur y Finlandia.

¿Qué es el ciervo zombie?

Esta enfermedad transforma a los ciervos en “zombies”, provocando comportamientos extraños, se decaen, están cabizbajos, su expresión facial se torna pálida, rechinan los dientes, pierden el apetito, orejas caídas, caminan en patrones repetitivos, apatía, pierden el medio a los humanos, se debilitan y finalmente mueren. Los síntomas en los animales se pueden presentar hasta un año después del contagio y actualmente no existe vacuna para remediar la enfermedad.

De acuerdo con Michael Osterholm, especialista de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos, la caquexia crónica se transmite mediante unas proteínas llamadas “priones” que están presentes en los desechos de los animales, saliva, carne, sangre u orina; sin embargo, este síndrome no se transmite fácilmente entre especies, pero sí podría mutar para infectar a otros seres vivos, entre ellos, los humanos.

Virus del ciervo zombie en humano

Aunque aún no se han presentado casos del virus del ciervo zombie en humanos, esta hipótesis no está tan alejada de la realidad y científicos no descartan que en algunos años, personas ingieran carne contaminada y desarrollen el virus, ya que en 2018, un grupo de macacos comieron carne infectada y desarrollaron la caquexia crónica.

Mark Zabel, director del Centro de Investigación Prion de la Universidad de Colorado dijo que la caquexia crónica podría transmitirse a personas pues está evolucionando y es cuestión de tiempo que un prion mute e infecte a los humanos. Esto se debe también a que la proteína tiene gran capacidad de permanecer en el ambiente, lo que además ha acelerado la propagación del virus.