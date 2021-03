¿La vacuna contra el coronavirus es segura en embarazadas?

La campaña de vacunación contra coronavirus ha ido avanzando poco a poco en varias partes del mundo, inoculando primeramente a las personas que pertenecen al grupo de primera línea (como policías, doctores y adultos mayores), ante esto, han surgido dudas sobre si las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna coronavirus.

Recientemente se dio la noticia de que dos bebés, uno en Florida y otro en México, habían nacido con anticuerpos de la enfermedad luego de que las madres recibieran las dosis contra el coronavirus.

Desde un punto de vista teórico, las vacunas son absolutamente seguras, pues al utilizar un fragmento del virus, y no un virus vivo o completo, las vacunas no desarrollan la enfermedad, por lo que deberían ser seguras en el embarazo.

Por otra parte, los estudios que se han publicado sobre hombres y mujeres no embarazadas, muestran un perfil de seguridad muy alto.

¿Qué vacuna para el coronavirus puedo aplicarme si estoy embarazada?

Hasta el momento, sólo la vacuna de la farmacéutica Janssen, ha recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que podrá ser utilizada en mujeres embarazadas y lactantes.

Se trata de la primera vacuna aprobada que requiere una sola dosis para generar inmunidad contra la COVID-19, creada por la farmacéutica Johnson & Johnson.

El grupo de científicos de la OMS ha indicado que no se recomienda que las mujeres en gestación pasen un test de COVID-19 antes de vacunarse ni que consideren retardar un embarazo por haber recibido la vacuna.

La única contraindicación que han señalado los expertos es la alergia a uno de sus componentes, aunque esta vacuna está libre de adyuvantes, preservantes, material de origen animal o tejido fetal.

La vacuna Janssen ha mostrado un nivel de seguridad y eficacia que la convierte en un instrumento más para el control de la pandemia y ofrece la ventaja de que, al requerir una única dosis, más gente podrá ser vacunada, señaló la OMS.

Aunque aún no hay datos consistentes en si hay riesgo o no para las mujeres con coronavirus y embarazadas, informes han indicado que las madres que recibieron la vacuna no presentaron reacciones adversas y los bebés nacieron en perfecto estado de salud.

Con información de la OMS.

