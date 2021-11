¡Histórico! Deportista paralímpico nada de Bolivia a Perú cruzando el lago Titicaca

El deportista paralímpico Théo Curin, de 20 años, hizo historia este sábado al cruzar nadando el lago Titicaca de Bolivia a Perú, una distancia de 120 kilómetros que realizó sin recibir ayuda y bajo condiciones climáticas extremas junto a su equipo.

El medallista francés tuvo una meningitis fulminante a los seis años y eso provocó que le amputaran las extremidades, aunque esto no detuvo para realizar sus sueños que lo convirtieron en la primera persona en cruzar nadando de la ciudad de Copacabana, en Bolivia, a islas flotantes de los Uros frente a la bahía de Puno en Perú.

Te puede interesar: Oscar Pistorius, campeón paralímpico acusado de matar a su novia, podría salir pronto de prisión

Théo Curin cruzó en 10 días las heladas aguas del lago Titicaca junto a la nadadora Malia Metella, cinco veces campeona de Europa y medallista olímpica en Atenas 2004, y a Matthieu Witvoet que en 2017 recorrió 18 mil kilómetros en bicicleta por 17 países, señala la agencia EFE.

Théo Curin, Malia Metella y Matthieu Witvoet. Foto: AFP

Los tres arrastraron por turnos durante su recorrido nadando un bote en el que dormían y comían. El propósito de este desafío es crear conciencia sobre a discapacidad, la resiliencia y la protección del planeta, señala EFE.

Es por ello que durante su recorrido filtraron agua dulce del lago para beber, además guardaron su comida en bolsas reutilizables para no generar desechos contaminantes, detalla la agencia AFP.

Más sobre Théo Curin

El nadador Théo Curin es originario del este de Francia y en los Juegos Paralímpicos de Rio en 2016 obtuvo el cuarto puesto en los 200 metros libres, ademas de que es doble vicecampeón del mundo, detalla AFP.

Debido a los problemas que tuvo para clasificar a los juegos de Tokio decidió renunciar y prepararse para cruzar nadando los 122 km del lago Titicaca con dos compañeros.

Deportista paralímpico Théo Curin. Foto: AFP

Te puede interesar: Dureza y disciplina de sus padres motivaron a Eduardo Ávila a convertirse en campeón paralímpico

"Tengo ganas de pasarlo bien. Hace siete años que entreno todos los días, dos veces al día. Nunca he ganado, no tengo la sensación de haber logrado algo. No podría hacer medalla en los Juegos por las desigualdades en mi clasificación", dijo Curin en entrevista para AFP.

Como parte de su preparación los tres nadadores entrenaron en los Pirineos y realizaron sesiones de cámara hiperbárica para simular las condiciones ambientales y de hipoxia del Titicaca durante un año, señala EFE.

SIGUE LEYENDO:

Jalisco recibe dosis contra Covid-19 para adolescentes en condiciones vulnerables de salud

Atletas paralímpicos buscan apoyo de iniciativa privada, gobierno y Conade

Medallista paralímpico Diego López, visita parque Beto Ávila; casa de El Águila de Veracruz