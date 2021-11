Mató al novio de su hija porque la vendió a una red de tráfico sexual: un año después hallaron el cuerpo en un auto

Un hombre de 60 años asesinó a puñaladas al novio de su hija tras enterarse que la entregó a una red de tráfico sexual que opera en Estados Unidos; la jovencita de 19 años habría sido vendida por mil dólares y se la llevaron de Spokane a Seattle en noviembre del año pasado.

De acuerdo con Daily Mail, cuando John Eisenman se enteró lo que había pasado con su hija, fue a buscar a Andrew Sorenson de 20 años hasta Airway Heights, en Washington, y cuando lo encontró, lo golpeó en la cabeza con un bloque de cemento, lo apuñaló varias veces y después lo metió al maletero de un automóvil.

Según reportes oficiales, condujo hasta el condado de North Spokane y abandonó ahí el vehículo. El 22 de octubre de este año, una tercera persona se llevó el carro hasta East Everett Avenue sin saber que adentro iba un cadáver.

Los curiosos vieron el auto abandonado, comenzaron a hurgar en él y encontraron el cuerpo de Andrew, por lo que dieron aviso a las autoridades. Los medios reportan que la policía de Spokane detuvo una semana después a John Eisenman sin incidentes y quedaron sorprendidos al encontrar que no tenía antecedentes penales.

John está detenido en la cárcel de Spokane, Washington. Foto: Especial

Detuvieron a John tras el hallazgo

La policía explicó que de alguna forma Einsenman supo que Andrew era responsable de la ausencia de su hija y lo busco para matarlo. Sobre el destino de su hija, WFLA dijo que la joven de 19 años pudo ser ubicada por su padre, quien logró rescatarla y traerla de vuelta de Seattle hacia Spokane, en Washington.

Ahora el hombre de 60 años está preso en la carcel de Spokane y enfrenta un cargo por asesinato en primer grado, además de que se le fijó una fianza de un millón de dólares. Medios locales reportan que el señor compareció este martes ante un tribunal y que hasta el momento no cuenta con abogado defensor.

En redes sociales circulaba una página de recaudación en Go Fund Me para ayudar a John a conseguir dinero para pagar su defensa y fianza, sin embargo, la petición desapareció este martes 2 de noviembre, por lo que abrieron una nueva en el sitio Give Send Go. Ahí, los usuarios consideran que el hombre es un héroe y quieren apoyarlo.

