Contradicción de la mamá de Loan, autos destruidos y abogados renuncian, el caso se complica

La búsqueda del niño Loan Danilo Peña se complica con la aparición de situaciones desde la exposición de contradicciones de María Noguera, madre del niño, así como la renuncia de los dos abogados de la familia del menor de edad, además de la orden de las autoridades para destruir los automóviles donde hallaron rastros del menor.

La contradicción de la madre de Loan fue expuesta por el periodista Alejandro Pueblas, quien recientemente la entrevistó y comparó lo que dijo con una anterior declaración que hizo a pocos días de la desaparición del niño de 5 años de edad cerca de la casa de su abuela paterna, Catalina Peña.

En las recientes declaraciones, María Noguera aseguró que no se comunicó con nadie cuando recién había desaparecido Loan. “No, no, no, no hablé con nadie… a mí no me pasaron nadie una foto”, acotó la madre del niño cuando fue cuestionada sobre la llegada de Loan al almuerzo familiar. Sin embargo, el periodista mostró una entrevista en su cuenta de Instagram de un día después de la desaparición donde en esa ocasión la madre del niño Loan afirmó:

“Y a las 10:30, me mandaron una foto de que ya llegaron… y a la 1:30 me mandaron otra foto que (Loan) estaba por almorzar”, María Noguera.

Los abogados y la destrucción de los autos donde se hallaron rastros de Loan

María Noguera agregó que alrededor de las 15:30 horas, recibió una llamada “de Marina que es mi prima, me dice ‘acá me llamó la vecina doña Catalina que le están buscando a Loan que está perdido”, indicó la madre de Loan, mientras que en una anterior ocasión aseguró que quien le avisó de la desaparición de Loan fue su “cuñada de Lima” a las 16:00 horas.

A lo anterior se sumó la renuncia del abogado Roberto Méndez quien siguió a su colega Juan Pablo Gallego que renunció, ambos indicaron que fue por “razones personales y profesionales”. Asimismo trascendió que el Ministerio de Seguridad de Argentina pidió destruir los dos automóviles donde se hallaron rastros de Loan.

El gobierno argentino solicitó destruir la camioneta Ford Ranger blanca y el auto Ford Ka rojo son piezas clave en la causa ya que binomios caninos hallaron el olor de Loan. La decisión de Patricia Bullrich, titular de seguridad, fue que los autos se incluirían al Programa Nacional de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Vehículos (Pro Na Com); sin embargo lo desmintieron a pesar de los docuementos de la orden comparrtidos por Pueblas.