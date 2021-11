Sobrino de John F. Kennedy se lanza contra vacuna Covid-19: "¡está matando a las personas!"

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, arremetió de nueva cuenta en un programa de televisión contra la vacuna anti Covid-19 y afirmó que ésta ha matado a más personas ahora que todas las vacunas que han sido desarrolladas en los últimos 30 años.

En entrevista para Tucker Carlson Today en Fox News, el reconocido abogado ambientalista citó información proveniente de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés) son embargo, se trató de datos incompletos que si bien reportan efectos adversos a las vacunas, no especifican que éstas hayan sido la causa de muerte de las personas.

Con varias impresiciones, Kennedy insitió en que más de 17 mil personas han muerto debido a la vacuna contra Covid-19, lo cual representaba más de los casos de fallecimientos derivados de las vacunas desarrolladas en los últimos 30 años. "Esta vacuna está matando a más personas que todas las vacunas combinadas", sentenció.

Estas declaraciones se dan en medio del debate en Estados Unidos sobre la obligatoriedad de la vacuna contra Covid-19 principalmente en instancias de gobierno y algunas empresas, las cuales abonan al discurso del movimiento antivacunas, que se ha encargado de difundir información falsa sobre los biológicos de emergencia desarrollados durante la pandemia de Covid-19.

Kennedy tiene problemas en redes por difundir 'fake news'

Esta no es la primera vez que el sobrino del ex presidente John F. Kennedy deja ver su posición respecto de las vacunas. En redes sociales suele apoyar teorías de conspiración, como aquellas que acusan a a las farmacéuticas de generar autismo con sus dosis, además, recientemente lanzó el libro "The Real Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma, and the Global War on Democracy and Public Health", en el que acusa a Anthony Faucci de "estropear intencionalmente la pandemia".

Además, Robert F. Kennedy Jr. constantemente ha tenido problemas con las redes sociales propiedad de Meta (antes Facebook), pues en febrero de este año Instagram lo vetó por compartir en repetidas ocasiones afirmaciones desacreditadas sobre el coronavirus o las vacunas.

En tanto, Media Matters reporta que en el caso de Facebook, un estudio de 2019 encontró que Children's Health Defense, organización de Kennedy, junto con otra llamada Stop Mandatory Vaccination, fueron responsables del 54 por ciento de los anuncios contra las vacunas que circulan en Facebook.

SIGUE LEYENDO:

“No te vacunes”: El polémico anuncio de una funeraria en EU dedicado a los antivacunas

Eric Clapton financia a una banda antivacunas: los fans están molestos y ya borraron sus canciones