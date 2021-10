Un hombre violó a una mujer en un tren de EU: nadie la ayudó, los testigos solo usaron su teléfono para grabar

Un indigiente abusó sexualmente de una mujer al interior del tren a las afueras de Filadelfia, Estados Unidos, ante la mirada de testigos que lo único que hicieron fue sacar su teléfono para grabar el momento de la agresión, pero ninguno de ellos se atrevió a ayudar a la víctima o siquiera llamar al 911.

La policía de Pensilvania condenó la actitud de las personas que se detuvieron para ver cómo el hombre de 35 años acosó por espacio de 45 minutos a su víctima para luego tocarle los pechos y abusar de ella. "Necesitamos que el público nos notifique cuando vea algo que parezca inusual", pidió el jefe de policía Thomas Nestel III.

Las autoridades detallaron que la violación ocurrió el pasado fin de semana y que el ataque duró unos seis minutos, por lo que no dudaron en expresar su indignación ante la indiferencia e indolencia que mostraron los pasajeros del tren que presenciaron el crimen contra una mujer.

De acuerdo con información oficial, la víctima habría luchado contra el hombre identificado como Fiston Ngoy, de 35 años, para que no la atacara, sin embargo, él logró someterla para luego arrancarle la ropa y abusar de ella, todo ante la mirada de un número incierto de testigos que se limitaron a grabar.

Al conocer los detalles de la agresión, los policías e invetsigadores coincidieron en que ésta se pudo haber evitado si alguien hubiera intrvenido en favor de la mujer. "Estoy consternado por aquellos que no hicieron nada para ayudar a esta mujer... Cualquiera que estuviera en ese tren tiene que mirarse en el espejo y preguntarse por qué no intervino", expresó el superintendente Timpthy Bernhardt en entrevista con The New York Times.

¿Podrían castigar a los testigos por no denunciar el crimen?

La policía de Pensilvania desconoce cuántas personas fueron testigos de la violación en el tren, pero señala que si los fiscales lo determinan viable, podrían ser acusados penalmente en caso de que tengran registrado el ataque en sus teléfonos celulares, cuyo video por respeto no ha sido dado a conocer por las autoridades.

Al momento de la agresión, fueron los empleados de la estación los que tuvieron que llamar al 911, y cuando llegó la policía fueron ellos los que detuvieron el ataque. Según medios locales, el violador dijo que el acto había sido consensuado, pero cuando la mujer declaró negó estos dichos.

Por ahora, el hombre está detenido acusado por violación y otros delitos relacionados, informaron medios locales; le fue fijada una fianza de 180 mil dólares (unos 3.6 millones de pesos mexicanos) y deberá comparecer la próxima semana ante un tribunal en el estado.

Con información de Fox News, NY Post y The New York Times

