Jeffrey Epstein: revelan cómo obligaba a NIÑAS a participar en actos sexuales

Detalles de los delitos que realizaba el magnate y delincuente sexual, Jeffrey Epstein, y su expareja Ghislaine Maxwell continúan saliendo a la luz a más de año y medio de que el empresario se quitara la vida en prisión y a unos meses de que la madame fuera arrestada por el FBI.

Documentos judiciales que han salido a la luz tras perder su estatus de reservados revelan que Maxwell obligó a niñas a participar en orgías mientras ella y Epstein observaban.

Un testigo afirmó que “vio a Maxwell dirigir una habitación llena de niñas menores de edad para que se besaran, bailaran y se tocaran de manera sexual para que (ella) y Epstein las vieran”.

Las acusaciones surgen de miles de documentos judiciales que fueron revelados en una demanda de 2015 de Virginia Roberts Giuffre contra Maxwell. La acusadora dice que el dúo la prestó para tener hombres de gran influencia, incluido el príncipe Andrew de Gran Bretaña. En la demanda se afirma que Virginia fue esclava sexual del dúo.

Tanto Maxwell como el príncipe Andrew han negado estas afirmaciones, pero la demanda se resolvió en 2017 y la jueza Loretta Presja del tribunal de Manhattan en Nueva York ha ordenado la divulgación de documentos reservados para poder usarlos en el juicio que enfrenta la presunta proxeneta.

Estos documentos ahora desclasificados retratan a Maxwell en el centro de la red de abuso de Epstein. Un segundo testigo reveló que Maxwell la había “reclutado en el campus de su escuela para tener relaciones sexuales con Epstein con mentiras sobre ser su asistente personal”.

Incluso, dos testigos citados por Maxwell para su defensa terminaron dando testimonio en su contra. Uno de ellos declaró que “presenció (a Maxwell) escoltar a chicas jóvenes que llevó a la casa de Epstein a Epstein para actos sexuales y ... que (Maxwell) lo llamó por teléfono y le pidió que trajera chicas a la casa de Epstein”.

Los abogados de Virginia Roberts insistieron en que este testimonio era una prueba irrefutable que apuntaba al papel central de Maxwell en la red sexual de menores de Epstein.

“Ghislaine Maxwell me trajo a la industria del tráfico sexual”, afirmó Roberts durante su declaración en la demanda.

“Ella es la que abusó de mí de forma regular. Ella es la que me consiguió, me dijo qué hacer, me entrenó como esclava sexual, me abusó físicamente, me abusó mentalmente. Ella es la única en quien creo, en el fondo de mi corazón, que merece presentarse y que la justicia le suceda más que nadie. Siendo mujer, es repugnante “.

Por su parte, Maxwell se ha declarado inocente de todas las acusaciones. Permanece en prisión sin fianza desde que fue arrestada en julio del año pasado y se enfrenta a una pena de hasta 35 años de cárcel si es declarada culpable.