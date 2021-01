¿Intocable? Republicanos votan CONTRA juicio político de Donald Trump

Un número muy abrumador de senadores republicanos en Estados Unidos votaron, este martes, a favor de desestimar el histórico segundo juicio político Donald Trump, una señal de que una condena contra Donald Trump es muy poco probable. Cabe señalar que fue acusado una semana antes de la toma de posesión de Joe Biden.

A Trump lo acusan de "incitación a la insurrección" por su papel en el asalto al capitolio, un acto violento que dejó a cinco personas muertas. Fue apenas este lunes que el acta de acusación llegó al Senado y la votación se realizó después de que los 100 senadores se comprometieran a impartir "una justicia imparcial" en el proceso.

Cabe señalar que el juicio contra Trump es doblemente histórico, pues en febrero de 2020 lo absolvieron y será la primera vez que un presidente estadounidense será juzgado, tras dejar la Casa Blanca.

Fue el republicano Rand Paul, quien se presentó como conservador, quien consideró este juicio inconstitucional ya que el magnate republicano ya no está en el cargo.

En una imagen poco común en la Cámara Alta, los 100 senadores estaban presentes para prestar juramento a sus funciones como jurados.

“Todos fuimos testigos de la violencia perpetrada por manifestantes pro-Trump el 6 de enero, dijo el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer. Noticias Relacionadas Demócratas presentan la acusación contra Donald Trump; inicia juicio político

La posible condena a Donald Trump

Para que el exmandatario de Estados Unidos sea condenado se necesitarían dos tercios de los votos en el Senado, una meta difícil de alcanzar y que parece improbable de suceder; varios senadores republicanos argumentan que es ilógico y podría ser inconstitucional acusar a un expresidente.

Incluso el actual presidente Joe Biden le compartió a CNN que aunque el proceso "tiene que ocurrir", ve lejana la posibilidad de que los republicanos se unan a los demócratas para condenar a su antecesor. Esto podría abrirle de nuevo las puertas a la política al expresidente.

Biden también reconoció que el juicio podría entorpecer la agenda legislativa de la nueva administración, pero las consecuencias podrían ser peores si Trump no se viera obligado a rendir cuentas y a asumir su responsabilidad en el asalto del 6 de enero.

Si Donald Trump llegara a ser condenado esto "no descalificaría automáticamente a Trump para postularse a un futuro cargo público", publicó el diario The New York Times; sin embargo, si el Senado lo condena, la Constitución permite una votación posterior para impedir que el funcionario ocupe “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos”, explica el medio.

El diario apunta que esa posibilidad podría ser atractiva para los demócratas y también para muchos republicanos que están convencidos de que eso es lo único que sacará a Trump de su partido.