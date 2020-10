¿Sabías que Ivanka Trump y Chelsea, hija de Hillary Clinton, eran mejores amigas?

Cuando tenemos una amistad, solemos hacernos promesas a veces difíciles de cumplir. Eso fue lo que les pasó a Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, y a Chelsea Clinton, hija de Hillary y Bill Clinton.

Durante varios años las hijas del magnate y los políticos demócratas tuvieron una amistad que parecía inquebrantable. Posaban para las cámaras en los eventos a los que iban juntas y un día prometieron que nunca dejarían de ser amigas, sin importar qué o quién se interpusiera.

En 2015, Chelsea Clinton elogió a su mejor amiga durante una entrevista con Vogue; afirmó que Ivanka era una buena mujer, que siempre se preocupaba por los demás y que no era una persona superficial.

A cinco años de distancia, la hija de Hillary y Bill Clinton cambió de parecer. Fue entrevistada en el programa Watch What Happens Live con Andy Cohen y ahí aseguró que si bien Ivanka no es como Donald Trump, sí es cómplice de la crueldad e incompetencia de la administración de su padre.

¿Cuándo se fracturó la relación?

No se sabe cuándo es que Ivanka y Chelsea comezaron su amistad, pero ya desde 2014 se sabía que cenaban juntas e incuso acudían a eventos. Antes de que Donald Trump fuera elegido presidente de Estados Unidos -en 2016- ambas prometieron que el hecho de que sus padres fueran rivales en la elección, no tendría porqué afectar su relación.

Pero no fue así. Chelsea Clinton e Ivanka Trump llevan años sin hablarse. Y la hija de la excandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos no tiene la mínima intención en retomar su amistad con la hija del magnate que buscará la reelección el próximo 3 de noviembre.

La escritora e hija de Bill y Hillary Clinton considera que Donald Trump es un racista, xenófobo, homofóbico y otros calificativos negativos. Y aunque no cree que Ivanka sea igual que él, lamenta que sí sea cómplice de las acciones y teorías conspirativas de su padre.

La úlima vez que Ivanka Trump y Chelsea Clinton coincidieron en un evento público fue en 2018, durante los funerales del expresidente George Bush padre, pero para entonces ya no eran amigas. Un año antes, ambas salieron en defensa de Malia Obama, hija del expresidente Barack Obama, quien era asediada por la prensa cuando entró a la universidad.

Sigue nuestra cobertura de las elecciones en EU