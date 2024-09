Faldas midi con botas, el look perfecto para cerrar el año

¡Es oficial! El último cuatrimestre del año ya empezó y lucir atuendos acordes a la temporada es esencial para llenarse de estilo y también protegerse ante la baja de las temperaturas. Las tendencias de moda para este otoño e invierno son diversas porque varían, a fin de llegar a diferentes personas; de esta manera se consideran los múltiples estilos que predominan en una de las industrias más grandes del mundo.

Sin importar la apuesta de moda que se quiera tener, dos grandes básicos durante la recta final del año son las faldas midi y las botas. Esta prenda y este calzado se pueden usar por separado, aunque los expertos en estilo y moda sugieren que se combinen para tener un look que evoque lo mejor del otoño e invierno, siguiendo las principales tendencias de 2024.

Las faldas midi y botas estarán en tendencia este otoño e invierno 2024. Foto: Vogue España.

¿Cómo son las faldas midi?

Las faldas midi se caracterizan por su largo que las cataloga como la opción más clásica y elegante dentro del mundo de la moda. Quedan debajo de la rodilla, sin ser maxi largas; por lo tanto, no son faldas cortas ni largas. Esto las convierte en la opción ideal para usar durante el otoño e invierno.

Por su estilo, hay varias maneras de llevar las faldas midi para tener atuendos que sean dignos del último cuatrimestre del año:

Botines

Este tipo de calzado es ideal para tener un look semiformal. Además, los botines son fáciles de combinar con otras prendas, como pantalones de vestir y vaqueros. Por su largo, hay un juego visual entre ellas y las faldas mini que favorecen la silueta femenina.

Hay varias maneras de lucir esta propuesta de moda, ya que todo depende del estilo personal. Foto: Pinterest.

Cortas

Estas botas son más altas que los botines, así que aportan estilo a los outfits. Al igual que los botines, las botas cortas generan un efecto visual y son favorables para la silueta por la alargan y estilizan.

Vaqueras

Las botas vaqueras son sobresalientes debido a su estilo country que predomina incluso los intérpretes de este género, como la estadounidense Taylor Swift.

Emily Cooper de “Emily en París” es un punto de inspiración para la moda otoñal e invernal. Foto: Pinterest.

¿Qué colores se van a usar este otoño-invierno?

Durante el otoño e invierno hay colores que son imperdibles para los looks. El beige, marrón y café son los colores clave debido a que son tierra y destacan con los paisajes otoñales. Otras opciones que no se quedan de lado son los colores verde oliva, rojo intenso y naranja.

Por otro lado, también hay estampados que captan la atención, como el animal print porque es elegante y moderno. En los últimos años, el estampado animal print se ha posicionado como uno de los grandes preferidos e incluso Carolina Herrera lo incluye en sus diseños.

Además de estas propuestas, hay prendas que son perfectas para usar durante el otoño e invierno, como los blazer oversize, los vaqueros rectos y los vestidos cortos. Mientras el blazer oversize hace recordar el estilo de Emily Cooper, rol al que Lily Collins le da vida en “Emily en París”, los vaqueros rectos nunca pasan de moda y eso los convierte en básicos de la moda.

En tanto, los vestidos cortos quedan perfectos en los looks de otoño e invierno porque permiten jugar con las botas para imponerse en el street style. De hecho, los vestidos cortos en conjunto con medias opacas son un hit, look que usan las it girls más destacables que imponen el street style.

La elección de colores igual es vital y las gamas neutras y tierra son las más destacables. Foto: Pinterest.

Tendencias 2024

Como sucede cada año, las tendencias de moda recuerdan que la versatilidad es clave porque en la moda todo es cíclico. Sin embargo, elegir una buena falda midi y unas buenas botas será ganancia. Este look otoñal e invernal es ideal para lucir en el trabajo o una salida.

Otros consejos con base en expertos en moda son los siguientes:

Aplica la tendencia capa sobre capa, ya sea en looks semiformales o informales

Combinar texturas y estampados

Apostar por la tendencia monocromática, sobre todo eligiendo gamas neutras

Recurrir a accesorios de temporada

Elegir joyería fina, así como seguir la tendencia maxi

Los tenis igual son elementos clave durante la recta final del año. Un buen par de tenis blancos permitirá armar varios looks, ya que las zapatillas deportivas se han vuelto parte del street style. De hecho, los tenis igual son perfectos para lucir con faldas y vestidos midi, como demuestran las celebridades de Hollywood.

Para salir de la rutina, es aconsejable unir estos elementos de la moda para armar looks este otoño e invierno, sobre todo si la meta es imponerse con el estilo propio. Aunque la regla de oro en la moda es “menos es más”, en ocasiones hace lo contrario es lo necesario.