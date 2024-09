Los perfumes con vibras de los 2000 que siguen siendo un básico y tienes que usar en este otoño

Sin duda alguna, la década de los años 2000 marcó una era en la que la moda, la música y los perfumes desempeñaron un papel central para consolidar lo que conocemos ahora. Y es que como olvidar las tendencias de aquellos años en donde los pantalones de tiro bajo, las icónicas trenzas Y2K y los accesorios como el iPod se convirtieron en la personalidad que cautivó a toda una generación de adolescentes incomprendidos.

Y aunque la moda actual poco a poco ha incorporado elementos de aquellos años, una de las formas para viajar a la verdadera escencia del Y2K son los perfumes, pues además de que expertas señalan que el olfato está altamente relacionado con los recuerdos del pasado, un artículo publicado por "Vogue Business" afirma que en los años 90 y 2000, las celebridades comenzaron a incursionar en el mundo de los negocios a través de icónicos perfumes que hoy en día son auténticos tótems del Y2K.

Fotografía: Pinterest.

De acuerdo con la información publicada por "Vogue Business", ésta fue una época en la que las fragancias comenzaron a estar ligadas a las figuras públicas del momento y hoy, más de una década después, aunque las tendencias de perfumería han cambiado considerablemente, los perfumes clásicos de los años 2000 están regresando con fuerza en esta temporada en donde pasamos del verano al otoño.

6 fragancias de los 2000 que son perfectas para este 2024

La década de los 2000 fue una época de grandes cambios en la moda y la cultura, y los perfumes jugaron un papel esencial en la definición del estilo personal de millones de personas en todo el mundo. Hoy, en 2024, esos aromas están de vuelta, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y relevancia contemporánea.

Pues en un mundo cada vez más digital y acelerado, estos perfumes nos recuerdan la importancia de detenernos, respirar y dejarnos envolver por la belleza de los aromas que nos acompañaron en algunos de los momentos más memorables de nuestras vidas. Es así como te invito a un viaje al pasado en donde juntas exploraremos seis perfumes que definieron los años 2000 y que, de una forma u otra, están volviendo a captar la atención en la escena olfativa actual.

Paris Hilton, por ejemplo, lanzó su primer perfume en 2005, que rápidamente se convirtió en un referente del mercado juvenil.

Fotografía: Pinterest/JAKIORAMOUR.

"Ralph" de Ralph Lauren

En los primeros años del milenio, la icónica marca Ralph Lauren lanzó "Ralph", una fragancia diseñada específicamente para mujeres jóvenes, lo que la convirtió en un símbolo del estilo juvenil de la época. Con sus notas frescas de manzana verde, freesia morada e iris florentina, esta fragancia evoca una sensación de libertad y frescura, lo que lo hizo perfecto para el uso diario; y a pesar del paso de los años, éste sigue siendo una uno de los perfumes más queridos, pues su estilo minimalista y la mezcla equilibrada de frutas y flores lo han convertido en un clásico que sigue resonando.

Ha sido elogiado por su versatilidad, ya que puede llevarse tanto en ambientes formales como en contextos más relajados.

Fotografía: Pinterest/Perfume Nez.

Clinique Happy

Lanzado en 1997, "Happy" fue un fenómeno en los primeros años del milenio, un perfume que buscaba capturar la alegría y la ligereza a través de sus notas frescas y vibrantes. Sus notas principales incluyen una combinación cítrica y floral con bergamota, toronja rojo rubí y, en el corazón, flores como la orquídea y el lirio de los valles; según los datos más recientes de la marca Clinique, "Happy" sigue siendo uno de sus perfumes más vendidos y es que a nivel internacional, ha encontrado un nuevo público entre jóvenes adultos que valoran la frescura y la sencillez, aspectos cada vez más apreciados en un mundo saturado de fragancias complejas.

Como su propio nombre indica, esta fragancia tiene como objetivo hacerte sentir más feliz y optimista.

Fotografía: Pinterest/Clinique.

"DKNY Be Delicious" de Donna Karan

Esta fragancia fue lanzada en 2004 y se convirtió en un homenaje directo a la ciudad de Nueva York ya que el frasco en forma de manzana verde reflejaba no solo la frescura de la fragancia, sino también el apodo de "la Gran Manzana" que se le da a la ciudad. Con una mezcla de notas verdes, pepino, manzana verde, pomelo y magnolia, "Be Delicious" fue diseñada para capturar el espíritu vibrante y moderno de Nueva York. A lo largo de los años, "Be Delicious" ha lanzado varias ediciones limitadas, demostrando que sigue siendo un referente en el mercado, especialmente entre las mujeres jóvenes que valoran las fragancias frescas y urbanas.

DKNY ha seguido innovando dentro de su línea Be Delicious, adaptándose a las nuevas tendencias olfativas, pero manteniendo siempre su esencia.

Fotografía: Pinterest/Arome México.

"Nina" de Nina Ricci

El lanzamiento de Nina en 2006 marcó un hito para la casa de moda francesa Nina Ricci, que buscaba conectar con una audiencia más joven. Este perfume se inspiró en un cuento de hadas moderno, algo que se reflejó en el icónico frasco en forma de manzana roja brillante; las notas frescas de limón y lima italiana, junto con la manzana caramelizada, evocaban una sensación de dulzura irresistible, convirtiéndose en uno de los perfumes más vendidos en Europa en sus primeros años y sigue siendo igual popular en 2024.

El comercial del perfume, que mostraba a la modelo rusa Ruslana Korshunova escalando una torre de manzanas, se convirtió en una referencia cultural.

Fotografía: Pinterest/Walgreens.

"Light Blue" de Dolce&Gabbana

Desde su lanzamiento en 2001, este perfume ha sido la referencia de la frescura mediterránea, pues evoca la sensación de una escapada veraniega a las costas del sur de Italia, con notas cítricas de manzana Granny Smith y limón siciliano que abren paso a un fondo más cálido y amaderado, compuesto por cedro y almizcle. En un análisis publicado por Business of Fashion, se argumenta que la longevidad de esta fragancia en el mercado se debe a su capacidad para capturar la esencia del verano de una manera elegante pero accesible.

Una de las campañas publicitarias más icónicas de la marca presentó al modelo David Gandy navegando por las aguas cristalinas del Mediterráneo, lo que reforzó la conexión entre Light Blue y la imagen del verano eterno.

Fotografía: Pinterest/Beauty Affairs.

"Flowerbomb" de Viktor&Rolf

Lanzado en 2005, "Flowerbomb" de Viktor&Rolf se convirtió en uno de los perfumes más icónicos de la década, gracias a su poderosa mezcla de notas florales. Su fragancia envolvente, con fresia, té y bergamota como notas de salida y un corazón compuesto por rosa, jazmín y flor de naranjo, fue diseñada para ser tanto delicada como embriagadora; de la misma forma, la combinación final de pachuli, almizcle y vainilla añadía una profundidad seductora. Aunque Flowerbomb se consolidó rápidamente como un favorito entre las celebridades y las amantes de la perfumería, sigue siendo una referencia en la industria, y su popularidad no ha disminuido.

En una entrevista con Vogue, los diseñadores Viktor Horsting y Rolf Snoeren explicaron que la fragancia fue concebida como una explosión de flores, una metáfora olfativa para una época en la que el exceso y la exuberancia marcaban el tono de la moda.

Fotografía: Pinterest/Sephora.

¿Por qué los perfumes fueron tan importantes en la década de los 2000?

Durante los años 2000, los perfumes no solo eran un accesorio más, sino una declaración de estilo y estatus social, pues las campañas publicitarias que acompañaban a estos lanzamientos desempeñaron un papel crucial en la forma en que estos perfumes eran percibidos por el público. Desde la estética visual hasta la elección de modelos y embajadores de marca, cada aspecto estaba cuidadosamente diseñado para atraer a un público específico.

Aunque la industria de la perfumería ha cambiado radicalmente desde los años 2000, con la introducción de fragancias unisex, minimalistas y con ingredientes inusuales, hay un retorno a los clásicos. En un artículo de The New York Times, se destacó cómo las fragancias de los 2000 están regresando debido a un fenómeno conocido como "perfume nostalgia", en el que los consumidores buscan reconectar con aromas que les recuerdan tiempos más simples y despreocupados.