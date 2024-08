Avón: ¿Rosita Fresita o Topsy? Esto cuesta actualmente un set de este popular personaje

La nostalgia ha demostrado ser un poderoso motor para el relanzamiento de productos que habían sido descontinuados y los perfumes no son una excepción, y es que distintos estudios demuestran que el olfato está estrechamente relacionado con las memorias. Es así como en los últimos años, la fragancia Topsy de Avon ha regresado de entre los recuerdos del pasado con un relanzamiento que las mujeres mexicanas añoraban.

Este perfume, que se lanzó por primera vez en 1981, pertenecía a la línea de perfumería infantil "Little Blossom de Avon" y ha mantenido su popularidad a lo largo de las décadas, a pesar de haber sido descontinuado hace más de 20 años. El perfume se presentaba en un envase de vidrio transparente adornado con la imagen de una niña pequeña, pelirroja, con una gran flor sobre la cabeza.

Topsy, con su aroma distintivo y su envase que ha perdurado en la memoria de muchos, es más que un simple perfume.

Fotografía: Pinterest/Debra Praytor-Steffen.

Aunque a primera vista podría confundirse con Rosita Fresita, otro personaje icónico de la misma época, Topsy tiene su propia identidad y un séquito de fans que la distinguen claramente. Además del perfume, la línea incluía accesorios como ligas para el cabello, esmaltes de uñas, bálsamos labiales, y cremas para manos, por lo que estos productos formaron parte de la infancia de muchas personas que aún tienen presente su delicioso aroma.

¿Dónde conseguir el set de perfumes Topsy que Avon relanzó?

La fragancia pertenece a la familia olfativa Floral Frutal, con un aroma que remite al característico olor de "muñeca nueva", un bouquet de talco de bebé que ha dejado una impresión duradera en quienes la utilizaron en su niñez. Este aroma, cálido y reconfortante, se asocia frecuentemente con recuerdos entrañables, lo que ha contribuido a su estatus de culto entre los aficionados a la perfumería.

Aunque Avon descontinuó la línea Topsy a principios de los 2000, su legado perdura y hace un par de años fue relanzado junto a una crema corporal. Si bien, muchas usuarias afirmaron que el aroma cambió ligeramente que en su versión original, éste se ha convertido en todo un éxito entre las amantes de los perfumes y hay varias opciones para que tú también lo conviertas en tu nuevo artículo de coleccción.

Es recomendable estar atento a las campañas de Avon y las promociones especiales, ya que estos sets pueden agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Fotografía: Pinterest/lex.

Catálogo de Avon: la forma más directa de adquirir el set es a través del catálogo oficial de Avon, ya sea en su versión impresa o digital. Avon suele realizar lanzamientos especiales y promociones, por lo que puedes consultar el catálogo vigente o contactar a una representante de ventas para más detalles.

Tienda en línea de avon: Avon cuenta con una tienda en línea donde es posible comprar directamente sus productos. Si el set de Topsy ha sido relanzado, es probable que esté disponible en su sitio web oficial.

Plataformas de E-commerce: sitios como MercadoLibre también pueden tener disponibles los sets relanzados. Asegúrate de comprar a vendedores confiables y revisar las reseñas para garantizar que estás adquiriendo un producto auténtico.

Redes sociales y grupos de Venta: las redes sociales como Facebook cuentan con grupos de usuarios que se dedican a la compra y venta de productos Avon. Aquí podrías encontrar personas que ya han adquirido el set y lo ofrecen a la venta.

De acuerdo con la página web de Avon (da clic AQUÍ para visitarla), actualmente Topsy se encuentra disponible por tan sólo 159 pesos. Pero también existe otro set en donde además de obtener la fragancia podrás tener entre tus manos un par de bálsamos labiales con un hermoso empaque de fresa, esto por la cantidad de 360 pesos.

El resurgimiento de interés en Topsy es un ejemplo de cómo la nostalgia puede desempeñar un papel importante en el consumo moderno.

Fotografía: Captura de pantalla/Avon.

¿Avon está en quiebra?

De acuerdo con fuentes internacionales, Avon Products Inc., la empresa detrás de la icónica marca de belleza, ha presentado recientemente una solicitud de bancarrota bajo el Capítulo 11 en los Estados Unidos. Esta medida se debe principalmente a las múltiples demandas legales relacionadas con el uso de talco en sus productos, que han sido vinculadas a casos de cáncer. Estas demandas han puesto una gran presión financiera sobre la compañía, obligándola a tomar esta acción para manejar sus deudas y responsabilidades legales.

Es importante destacar que esta bancarrota afecta únicamente a la entidad holding en Estados Unidos; las operaciones internacionales de Avon, incluidas las de América Latina, no están involucradas en este proceso y continúan funcionando normalmente bajo la propiedad de Natura &Co., la empresa brasileña que adquirió Avon en 2020. Natura &Co ha manifestado su compromiso de apoyar a Avon durante este proceso, proporcionando financiamiento para asegurar la continuidad de sus operaciones globales.