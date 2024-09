Belinda le dice adiós al verano con un bikini 'baby blue' con el que tú también te verás espectacular

A unos días de terminar el verano, Belinda vuelve a dar clases de moda playera con un bikini en color 'baby blue' este tono es un azul muy tenue que combina de una fabulosa manera con el océano. Así que no dejes pasar la temporada y antes de que llegue el otoño súmate a la tendencia que implementó la cantante.

La cantante se ha convertido en un referente de moda, recientemente usó otro tono pastel que se hizo muy popular en las búsquedas de trajes de baño, se trata de un bikini amarillo mantequilla que resaltó su belleza, su tono de piel y su figura. Belinda tiene un gran conocimiento en el style de playa que puedes llevar cuando quieras.

La cantante se ha convertido en un referente de moda playera | Foto: Instagram @belindapop

El bikini "azulito" de Belinda que impone moda para despedirse del verano

A través de su cuenta de Instagram, Belinda compartió una serie de fotografías usando un bañador azul o "azulito" como ella lo describió. Los bikinis en colores pastel son la tendencia más potente del verano, pero la intérprete de "La Mala" deja claro que a punto de iniciar el otoño también puede usarse.

El tono "baby blue", azul celeste o azul claro transmite serenidad y confianza y es muy fácil combinarlo con otros colores como blanco, negro y rosa. Además le queda fenomenal a todas, tanto a rubias, morenas, y apiñonadas, por lo que no solo te sentirás espectacular también te verás así.

Los trajes de baño que Belinda ha vuelto íconos

No solo el bikini azul de Belinda se ha vuelto muy popular entre las tendencias de moda actuales, otras veces se ha arriesgado a utilizar conjuntos que van desde estampados, en dos piezas, monos, con pareos, sombreros, moños y además se ha arriesgado a usar colores que parecen complicados como el tono piel.

El estilo de Belinda es una mezcla de tendencias modernas y clásicas, con un toque de glamour y sofisticación. Ha explorado diferentes estilos a lo largo de su carrera, pero algunos elementos constantes en su forma de vestir son destacar la feminidad y la modernidad.

Ha explorado diferentes estilos a lo largo de su carrera pero siempre suele arriesgarse | Foto: Instagram @belindapop

¿Cuáles son los colores de bikini en tendencia para otoño?

Los colores de trajes de baño en tendencia para otoño son muy variados, pero entre los más populares destacan los tonos vibrantes como el verde esmeralda, el naranja, el azul y amarillo. En cuanto a los estampados los más top serán los tropicales y florales

No te olvides de los colores metálicos como el oro, la plata y el bronce que son ideales para el otoño invierno pues le dan un toque de glamour a tus looks playeros. Pero también hay clásicos que no pasan de moda como los colores negro, el blanco y el beige son ideales para crear un look playero elegante y sofisticado.