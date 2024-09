La desgarradora canción de Belinda que nunca vio la luz y que estaría dedicada a Christian Nodal

Belinda es actualmente una famosa cantante que brilla por su talento en nuevos proyectos, aunque en el pasado sostuvo una relación sentimental con el sonorense Christian Nodal, situación que sus fanáticos aún siguen recordando e incluso aseguran que es un amor que siempre los unirá.

Recientemente salió a la luz un vídeo en donde Belinda aparece cantando una letra que nunca formó parte de alguna de sus producciones discográficas, lo que usuarios en redes sociales puntualizan en que es una canción dedicada a su expareja Christian Nodal y que las imágenes se capturaron justo después de que ellos finalizaron su compromiso.

Sigue leyendo

Es “Team Mar”: así defiende Belinda a Karime Pindter de las críticas que recibe en “La Casa de los Famosos México”

Aunque Belinda nunca ha hecho público que ella le dedicara una canción a su expareja Christian Nodal o alguno de sus otros romances, fanáticos aseguran que el tema desgarrador que la cantante interpreta en el video viral es para el chico con el que presuntamente llegaría al altar.

“Me persigue donde voy cada recuerdo si pudiera regresar atrás el tiempo no sentir esto ansiedad de no saber de ti y me arrepiento cuando pienso que en un segundo todo lo perdí, cuánto lo siento, no te miento que a tu lado siempre fui feliz y no me odies te lo ruego si aún sientes algo de amor por mí, es tan eterno tu silencio que ahora soy yo la que llora por ti”, es lo que dice la letra de la canción que interpreta Belinda