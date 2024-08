¡Adiós lágrimas! Este truco sencillo y eficaz te ayudará a no llorar al cortar cebolla

Si has cortado cebolla alguna vez, sabrás lo molesto que es no poder picar libremente este vegetal sin derramar una sola lágrima. Y es que la cebolla es una planta originaria de Asia, ampliamente utilizada en la cocina de todo el mundo, debido a su sabor característico y su capacidad para añadir profundidad a los platillos. Es rica en vitaminas C y B6, folato, y minerales como el manganeso y el potasio.

La cebolla es también conocida por tener un efecto lagrimal, este es provocado por sus compuestos sulfurados, los cuales se liberan al ser cortada y se transforman en un gas llamado propanotial-S-óxido que provoca la irritación de los ojos y una sensación de ardor. En respuesta, nuestro cerebro activa las glándulas lagrimales buscando con ello eliminar el irritante de los ojos. Pero ya no tendrás que sufrir más, a continuación te diremos un truco sencillo y eficaz para no llorar al cortar cebolla.

Truco sencillo y eficaz para no llorar al cortar cebolla

Si quieres decirle adiós a las lágrimas al cortar este oloroso vegetal, lo que debes hacer es enfriar las cebollas. Esto hará que la liberación de los compuestos sulfurados, que provocan la irritación de los ojos, disminuya, y que la concentración de gases en el aire sea menor. Esto sucede porque el frío reduce la cantidad de propanotial-S-óxido que se libera en el aire durante el proceso de corte.

Es por ello que te recomendamos meter la cebolla al refrigerador 30 minutos antes de cortarla, y verás que, aunque no elimina por completo la liberación de los compuestos sulfurados, sí reduce significativamente la cantidad de irritante que llegará a tus ojos.

También, puede ayudar utilizar un cuchillo bien afilado para cortar la cebolla, ya que un corte más fino reducirá la liberación de los irritantes, y hacerlo cerca de un lugar ventilado, o bien, cortar este vegetal en un recipiente con agua, pues esto atrapará los compuestos volátiles, evitando que lleguen a tus ojos.