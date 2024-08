Naomi Méndez entre la preparación a Miss Universo, su vida de empresaria y su trabajo con mujeres en la cárcel

Claudia Naomi Méndez cuenta con una gran carrera como empresaria, donde destaca por su labor por el bienestar físico y mental de la mujer. Su marca Storm Cycling, un estudio de ciclismo indoor, es una de las formas en la que la representante de Paraguay busca impactar en el bienestar de las mujeres. Ahora, gracias a su trabajo y su belleza será una de las próximas contendientes para convertirse en Miss Universo.

Nacida en Argentina, pero naturalizada paraguaya, Naomi se ganó la posibilidad de representar a Paraguay en el certamen de belleza más importante del mundo. Después de una larga preparación, la empresaria está lista para visitar México y conquistar a los jueces y al mundo entero con su belleza, pero también con su forma de pensar y todo el trabajo que realiza con las mujeres en las cárceles. En esta ocasión, reveló algunos de sus grandes secretos sobre cómo ha combinado su trabajo y la parte personal con su preparación para Miss Universo a El Heraldo de México.

Naomi va a representar a Paraguay en Miss Universo 2024 (Cortesía de Naomi Méndez)

Un día en la vida de Naomi Méndez

Con tres meses por delante para vivir Miss Universo 2024, las concursantes empiezan a cerrar su preparación, la elección de los vestuarios y todos los detalles que involucra este certamen de belleza. Naomi, una de las contenientes de Latinoamérica, decidió contarle a El Heraldo de México como ha sido su preparación, los puntos a reforzar y cómo es un día en su vida desde que supo que iba a representar a Paraguay en este evento.

“Lo primero que tenés que tener en cuenta cuando haces algo, y bueno muchas cosas que demandan responsabilidad, es la organización. Entonces, para mí lo primero es organizar mí agenda. Comenzando con las cosas más importantes y poner un plan de acción lo hago cada mañana cuando me levanto”, comenzó Naomi.

Desde que supo que iba a representar a Paraguay en el certamen de belleza, la vida de Naomi ha cambiado bastante, ya que no solo debe enfocarse en sus negocios y su vida personal, sino que también debe dedicarle tiempo a la preparación para Miss Universo. Un punto importante en la agenda de Méndez desde mayo. Naomi tiene claro que todos los esfuerzos son para algo mejor, por lo que no le importa tener que levantarse algunos días a las 4:00 am para comenzar su día y poder tener tiempo de las actividades laborales, los proyectos personales, su trabajo social, el poder hacer ejercicio y prepararse para Miss Universo.

“Hoy, por ejemplo, no hice el entrenamiento de levantarme a las 4:00 de la mañana, pero igual me levanté 7:00. Va variando a medida que se va recorriendo en las actividades. Entonces hay días que donde se duerme menos que otros, pero igual súper feliz”, dijo la representante de Paraguay.

Naomi combina sus negocios, vida personal, proyectos y la preparación para Miss Universo (Cortesía: Naomi Méndez)

Los entrenamientos para Miss Universo

El tener la posibilidad de representar a un país en el certamen de belleza más importante del mundo entero no es algo sencillo. Cada una de las representantes deben realizar una serie de entrenamientos para lograr la perfección en su presentación en el certamen. Naomi le contó a El Heraldo de México cuáles son algunos de los puntos que está puliendo de cara al próximo 16 de noviembre.

“Los entrenamientos son varios, además de obviamente, ya con lo que se sabe de un certamen de belleza, donde tienes que estar peinada, maquillada, vestirte empezar con caminata que tienes que ser súper máster en la pasarela. Además, hay mucha oratoria sí, y hay mucha, mucha demanda en el sentido. De enfocarnos en nuestro proyecto social.”, contó Naomi para dejar claros algunos puntos importantes previos al concurso de belleza.

La representante de Paraguay tiene claro que más allá de ser una reina de belleza, el motivo de Miss Universo es encontrar líderes que puedan llevar un mensaje y un propósito a la sociedad. “La parte principal de tener a una embajadora de belleza es poder llevar el mensaje a los lugares donde más lo necesitan”. Naomi comenzó con su proyecto en el 2019 enfocándose en el bienestar físico, mental y espiritual.

La representante de Paraguay en Miss Universo comenzó su labor social en el 2019 (Cortesía: Naomi Méndez)

El trabajo social de Naomi Méndez

La concursante de Miss Universo comenzó con un proyecto en el que busca ayudar a las mujeres a estar bien en todos lo sentidos. La forma de hacerlo es a través de un programa donde se enfocan en la salud física, mental y emocional a través de la meditación, actividades físicas y la diversión, ya que es lo que lleva a que las personas sean mejores cada día.

Esto lo hace a través de su estudio de indoor cycling, pero también en las cárceles, donde tiene un proyecto donde buscan hacer que las mujeres se sientan bien con ellas mismas y así impulsar su mejor versión. Este proyecto en los centros penitenciarios tiene las mismas bases, pero se hace a través de rutinas de HIT y no con bicicletas estáticas.

Su trabajo con las mujeres en la cárcel

Como ya se mencionó, Naomi tiene la misión de poder llevar su método de entrenamiento donde se busca mejorar cada día el aspecto físico, mental y espiritual a las cárceles de Medio Oriente y de Paraguay, donde es madrina de una de las cárceles. Al no poder llevar todo el equipo, creo una variante donde se le permita a las mujeres poder realizar un plan de 45 minutos donde se le incluye todo lo que se hace en Storm, su estudio de ciclismo.

“Se busca exactamente lo mismo que en Storm. La salud mental a través de una meditación, con un trabajo de actividad física que te enfoque en el ahora, por el momento que estás viviendo y, además, de poder cuidar el cuerpo”, continuó la representante de Paraguay para Miss Universo 2024.

Naomi es madrina de la cárcel ‘El buen pastor’, en Paraguay, donde está creando un programa para que todas las mujeres donde se incluirán actividades como coaching, facilitar el apoyo con personas especialistas en salud mental, zumba, meditación, clases de pasarela, maquillaje y muchas otras que buscan mantener alto la autoestima. La idea que estén conformes y felices. Que durante los dos años que tiene planeados llevar estas actividades, al menos en una primera parte, puedan ir encontrando su mejor versión. Méndez dejó claro que ella va a dar algunas charlas motivacionales.

Naomi es madrina de la cárcel 'El buen pastor', en Paraguay (Cortesía: Naomi Méndez)

¿Cómo va a apoyar a México?

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de traer su trabajo social al país, Naomi se mostró contenta de poder confirmar que si va a comenzar a trabajar con las mujeres que se encuentran en la cárcel en México. Si bien es cierto que todavía no tiene una fecha clara para comenzar con este proyecto, se espera que sea antes de presentarse en Miss Universo.

“Tengo fechas tentativas que serían en el mes de octubre. La fecha todavía no está definida, pero estoy muy emocionada, muy feliz de poder venir a México a compartir un poco de mi labor social y de dar cosas buenas a la sociedad, especialmente a México, pues es un país que a mí me encanta y siempre estuvo en mi panel de edición”, dijo.

Naomi, con una sonrisa en la cara, como durante toda la entrevista, comenzó a explicar la emoción que le daba el poder traer su labor social a México y más en el entorno en el que se presentó, ya que lo hará en el marco del certamen de belleza más importante del mundo.

“Jamás me imaginé que sería de esta manera y conectando con esta dicha tan grande de poder representar a mi país. Poder estar en México en la edición de Miss Universo que me emocionó muchísimo y que parece que pasa rapidísimo porque faltan tres meses, ¿cierto?” contó.

Naomi tiene claro que antes de pensar en traer su estudio de ciclismo indoor, quiere comenzar su trabajo social. Su idea es poder traer el programa de HIT de 45 minutos, quizás serán 30 minutos, donde le brindará a las mujeres las mismas actividades que a las de Paraguay. Ahora tiene programada una visita donde dará una charla motivacional, además de una ronda de preguntas y respuestas, pero no quiere que sea la última vez que visite el país.

Méndez quiere traer su proyecto social a México (Cortesía: Naomi Méndez)

Un mensaje para todas las mujeres del mundo

Naomi aprovechó la charla con El Heraldo de México para mandarle un mensaje y algunos consejos a todas las mujeres del mundo. Un punto importante es que siempre inviertan en ellas. El poder invertir en uno mismo es el regalo más grande y bello que se puede dar una persona, por lo que Méndez dio tres consejos para poder invertir en ellas mismas.

Una buena lectura: es importante buscar autoras que te hagan crecer como persona y en los ámbitos que se puede crecer en la vida. También se debe buscar libros que ayuden a seguir creciendo lo que se es buena.

Relacionarse con personas que enriquezcan: la idea es estar rodeado de personas que puedan sacar lo mejor o más lindo de cada uno. Que sean personas que ayuden a crecer y que no te pongan un límite.

El lado espiritual: sin importar en que crean es importante tener un momento de gratitud a cualquier hora del día para agradecer por las cosas lindas que pasaron. Se tiene que recordar que somos energía y atraemos lo que somos.

Fuera de la forma en la que se puede crecer y enriquecer cada una de las jóvenes del mundo entero. Naomi le mandó tres consejos a todas las mujeres del mundo para que puedan crecer, desarrollarse y convertirse en líderes en lo que decidan hacer en su vida.