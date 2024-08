Salma Hayek desafía al tiempo con un traje de baño morado que le quita años de encima

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas que más admiración causa, ya que es exitosa en el mundo del cine, ha emprendido algunos proyectos como empresaria y además tiene un estilo de vida lleno de lujo, belleza y mucha moda, pues está casada con uno de los magnates más importantes de la industria de la moda, François-Henri Pinault quien es socio de marcas de lujo como Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta entre otras, por lo que no es raro verla vestida con diseños de estas casas de moda.

Esta vez Salma dejó ver su belleza en un bikini morado, uno de los colores del verano 2024 y es que la jarocha siempre está muy pendiente de las tendencias y nos deja ver su gusto por la moda en todos los looks que viste. Sabemos que a sus 57 años de edad está muy feliz con su cuerpo, aunque ha sido muy abierta al expresar que la menopausia y los cambios propios de la edad le cobraron una mala pasada, no obstante ahora se encuentra disfrutando de esta nueva etapa con su cuerpo muy empoderado.

Y esa confianza se refleja en las fotos que comparte en su cuenta de Instagram donde la vemos una Salma Hayek de lo más empoderada y sensual con un bikini y un pareo que hace juego en colores morado, amarillo y ocre. Con gafas oscuras que le dan aún más estilo a su look de verano. El detalle chic en estas fotografías es su cabello suelto que se mueve al ritmo de la brisa del mar.

Salma Hayek aprovechó el atardecer para esta sesión de fotos. Foto: Instagram @salmahayek

Sigue leyendo:

¡Hola, bikini después de los 50! Salma Hayek se une a la tendencia de los estampados y colores frescos del verano

Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, se hace viral en TikTok con VIDEO presumiendo su parecido con la actriz

Salma recibe decenas de piropos por su foto en bikini y pareo

La actriz tiene en su cuenta de Instagram más de 28 millones de seguidores, algunos de ellos no dudan en comentar en sus fotografías lo bien que se ve y desde luego le hacen piropos y comentarios en torno a sus looks y desde luego a su belleza. Estas fotos no son la excepción. Entre los comentarios que se pueden leer están:

Belleza Reina Linda Tu cabello es hermoso

Se lució en estas fotos con un look muy natural. Foto: Instagram @salmahayek

Otras fotos de Salma Hayek en bikini que causan sensación

Estas no son las primeras fotografías donde vemos a Salma Hayek en bikini, a finales de julio compartió otras donde se le ve recostada sobre un camastro inflable sobre la alberca. En esa ocasión eligió un bikini verde con detalles color nude que la hicieron ver espectacular. A continuación te dejamos las fotografías