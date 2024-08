¿Los mosquitos pican más a unas personas que a otras? Esto dice la ciencia

¿Sientes que los mosquitos te pican solo a ti e ignoran a otros? Puede que tengas razón, pues expertos han demostrado con varios estudios e investigaciones que los mosquitos sí se sienten atraídos más por unas personas que por otras. Esto puede depender de factores como tu tipo de sangre y tu olor corporal.

De acuerdo con Timothy C. Winegard, autor de The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator, los mosquitos pican a los humanos porque necesitan sangre para nutrir sus huevos, donde "el 85% de lo que te hace más o menos atractivo para los mosquitos está determinado por tu ADN".

¿Por qué los mosquitos pican más a unas personas que a otras?

Por el tipo de sangre

Una investigación del 2004 llamada Landing preference of Aedes albopictus (Diptera: Culicidae) on human skin among ABO blood groups, secretors or nonsecretors, and ABH antigens del Centro Nacional de Información Biotecnológica reveló que los mosquitos se posan más sobre las personas con sangre tipo O que en personas con otros tipos de sangre.

Esta investigación se complementa con una del 2019 de la Revista Americana de Entomología, donde se confirmó que los mosquitos tienen preferencia por la sangre tipo O. En el estudio Blood Feeding Preference of Female Aedes aegypti Mosquitoes for Human Blood Group Types and Its Impact on Their Fecundity: Implications for Vector Control detalla que los investigadores ofrecieron a los mosquitos muestras con 4 tipos de sangre diferente y estos prefirieron la muestra con sangre tipo O más que cualquier otra.

Por el olor corporal

Una investigación titulada Differential mosquito attraction to humans is associated with skin-derived carboxylic acid levels de la Revista Cell publicada en 2022, muestra que los mosquitos pueden sentirse 100 veces más atraídos por las personas con niveles altos de un compuesto químico llamado ácido carboxílico. Este es un componente natural de los lípidos en la piel que ayuda, entre otras cosas, a hidratarla y lubricarla. También puede influir la dieta que tengas, tu metabolismo e incluso infecciones bacterianas o los productos cosméticos que utilices.

Al respecto, Matthew DeGennaro, un experto en genética y comportamiento de los mosquitos de la Universidad Internacional de Florida, asegura que el sentido del olfato es de suma importancia para los mosquitos, ya que "así es como nos rastrean y determinan su objetivo preferido”. Y señala que tras investigaciones en su laboratorio descubrió que "las personas tienen diferentes conjuntos de microbios en la piel que las hacen producir olores ligeramente diferentes, y distintas especies de mosquitos prefieren diferentes tipos de olores".

Es por esta misma razón que a los mosquitos les atraen más las personas que emiten más dióxido de carbono al respirar. En ese sentido, las personas pueden emitir más CO2 si tienen metabolismo basal más alto, al hacer ejercicio, consumir muchos carbohidratos, incluso el estrés y la ansiedad.

¿Cómo evitar los piquetes de los mosquitos?

Si lamentablemente eres una persona con sangre tipo O y además tu olor corporal le gusta a los mosquitos, ahora sabes que eres el preferido de estos insectos. Al respecto, lo único que puedes hacer es utilizar un repelente que, de acuerdo con Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, debe contener las siguientes sustancias químicas que no solo son eficaces sino seguras para tu salud: