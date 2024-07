Cucarachas: ¿en qué parte de la casa se esconden durante la temporada de lluvias?

La primavera y el verano son las temporadas favoritas de las cucarachas, por eso debes estar muy pendiente de ellas en estos meses porque es cuando abundan por todos lados y es muy probable que lleguen a tu casa buscando refugio. Es importante que conozcan cuáles son los lugares que prefieren para esconderse durante este clima para saber dónde ubicarlas y acabar con ellas.

Estos desagradables insectos pueden aparecer de la noche a la mañana en tu hogar y multiplicarse en cuestión de días y si no tomas acciones tanto de prevención como de exterminación podrían terminar por invadir tu casa y después será mucho más difícil liberarte de ellas.

Estos desagradables insectos pueden aparecer de la noche a la mañana en tu hogar y multiplicarse en cuestión de días | Foto: Pinterest

¿Dónde se esconden las cucarachas en temporada de lluvias?

Si ya descubriste una infestación de cucarachas en tu casa, pero no sabes de dónde vienen o dónde está escondidas, no te desesperes y actúa de la manera correcta. Lo primero que debes hacer es identificar dónde se ocultan y para eso te diremos cuáles son los lugares favoritos de estos diminutos insectos para que no puedas encontrarlos.

Grietas de paredes y pisos: este es el lugar ideal para ellas porque las paredes o pisos guardan mucha humedad, sobre todo en verano. Aquí pueden protegerse de cualquier daño y además pueden vivir en comunidad y reproducirse sin que puedas verlas.

Estantería o muebles de madera: la madera es un alto generador de calor, una vez que se instalen ahí debes actuar de inmediato para exterminarlas.

Alacena: por ser el lugar donde abunda comida, es su favorito, por eso, debes asegurarte de que todo este perfectamente cerrado y los frascos estén totalmente limpios.

Estufa: al tener cavidades muy pequeñas, pueden esconderse fácilmente y sentirse calientes, además pueden tener comida a su alcance en caso de que haya boronas

Refrigerador: la mayoría de los refrigeradores cuentan con un motor en la parte trasera, este produce calor y es ideal para que las cucarachas se alojen ahí.

Si ya descubriste una infestación en tu casa, pero no sabes de dónde vienen o dónde está escondidas te guiaremos hacia ellas | Foto: Pinterest

¿Cuál es el mejor remedio natural para eliminar cucarachas?

Hay diferentes formas de eliminar las cucarachas de manera natural sin necesidad de insecticidas. Solo necesitarás hojas de laurel secas y agua. Es importante que aunado a esta eficaz fórmula, también lleves otros cuidados de eliminación y sobre todo de prevención.

Pon a hervir dos litros de agua, una vez que ha alcanzado su punto de ebullición, coloca 15 hojas de laurel, deja en la estufa por otros 5 minutos y apaga. Pasado este tiempo, agrégala a una cubeta y usa esa agua para limpiar los pisos y repisas de tu casa donde creas que es más probable el tránsito de las cucarachas. Repite esta acción cada tercer día o por lo menos 2 veces a la semana. Y finalmente deja algunas hojas de laurel en las áreas donde vivían estos insectos.

De preferencia usa hojas de laurel frescas | Foto: Pexels

¿Cómo prevenir la infestación de cucarachas?

Este remedio casero para eliminar cucarachas es infalibles y efectivo, pero antes de tener que matarlas, lo ideal es evitar que entren en tu casa, así que en cuanto veas rastros de ellas, actúa inmediatamente. Esto se puede lograr aplicando algunos consejos básicos para que ni si quiera tengan oportunidad de entrar a tu casa.