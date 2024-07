5 consejos básicos de Carolina Herrera para lucir elegante y sofisticada sin importar tu edad

La famosa diseñadora de modas Carolina Herrera, dio una serie de recomendaciones para lucir elegante sin importar tu edad. Estos consejos son básicos a la hora de elegir tus looks diarios y si quieres verte igual de sofisticada que ella no dudes en implementarlos en tus outfits cotidianos.

No hay edad para lucir elegante y esa es la cátedra que ha enseñado Carolina Herrera. Por más de 40 años, la empresaria se ha encargado de mostrar que las mujeres pueden lucir a la moda sin dejar de verse elegantes y hay quienes han tomado sus conejos y los han hecho parte de su vida para lucir impecables.

Carolina Herrera: 5 consejos para lucir elegante y sofisticada sin importar tu edad

Tacones: el calzado es básico y afianza la elegancia de nuestro look, pero recomienda elegir los indicados como los clásicos stilettos o los kitty heels. Escotes no muy pronunciados: la diseñadora indica que es mejor que solo se muestre lo necesario cuando de escotes se trata, ya sea de vestidos, faldas o blusas. Ropa atemporal: existen prendas atemporales que te harán lucir elegante en toda ocasión. Carolina Herrera sugiere que algunas recomendaciones pueden ser camisas blancas y faldas negras en corte “A”. Accesorios: son muy importantes para nuestros outfits, pero la zar de la moda señala que es mejor comprar collares de perlas o joyería unicolor para combinarlos con mayor facilidad. Prendas de calidad: según la filosofía de Herrera, toda mujer debe comprarse ropa de calidad, pero eso no quiere decir que deba ser costosa, basta con que las prendas se adapten bien a tu cuerpo, sean de buen material y que tengan costuras estén bien hechas.

Carolina Herrera apuesta por la sencillez

Uno de los consejos más importantes de la gurú de la moda es la sencillez, de acuerdo con la empresaria y dueña de la marca CH, vestirse de forma sencilla no quiere decir precisamente que no puedes descartar, por contrario, refiere que al elegir accesorios, calzado, prendas e incluso maquillaje sencillo puede ser el acierto para verse elegante y no olvides escoger un perfume que vaya de acuerdo a estas recomendaciones.

Según Carolina, no se trata sólo de la actitud, sino de entender que para que te veas elegante y sobre todo sofisticada pero sin perder el estilo, se deben dejar a un lado las excentricidades y es muy importante recordar que "menos es más". Así que si tu objetivo es destacar por su sofisticación, sigue los consejos de Herrera.