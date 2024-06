Los 5 perfumes de Carolina Herrera que harán lucir y sentir más sofisticada y elegante

Cuando de elegancia se trata, una de las primeras en dar cátedra de estilo es la diseñadora Carolina Herrera, quien con su experiencia ha logrado cimentar las bases de la sofisticación que le han valido el prestigio que hoy en día tiene no solo como persona también en su marca CH. La afamada modista refiere que uno de los accesorios que no puede faltar en el look de mujeres y hombres es una loción, pero no cualquiera tienen que ser las más refinadas.

¿Cuáles son los perfumes de Carolina Herrera más elegantes?

Carolina Herrera cuenta con una selecta gama de perfumes para todos los gustos, sin embargo, destacan algunos por ser los más sofisticados. Así que si quieres que esta característica predomine en ti, tenemos una lista de lociones que puedes usar si no quieres perder el más mínimo estilo, pero también para destacar por tu finura.

Carolina Herrera cuenta con una selecta gama de perfumes para todos los gustos | Foto: Freepik

212 VIP

El primero en la lista, por supuesto tenía que ser el más icónico y elegante por excelencia. El 212 VIP de CH es una fragancia que se define sofisticados aromas como ron destilado de caña de azúcar y envejecido en barriles de roble. Esta dulce pero amaderada combinación evoluciona hacia notas de la exótica fruta de la pasión para convertirse en una fragancia rebosante de glamour. Predominan los olores ámbar y florales y es ideal para usar de noche.

El 212 VIP de CH es una fragancia que se define sofisticados aromas | Foto: Sitio web Carolina Herrera

Carolina Herrera Eau De Parfum

Este perfume fue el primero creado por la diseñadora en 1988. La fragancia representa su estilo y elegancia personal, pero también destaca la feminidad. Tiene notas de sus primeros recuerdos. El jazmín, el nardo floral y el cálido sándalo cobran vida gracias al mundialmente reconocido perfumista Carlos Benaïm, autor de muchos clásicos estadounidenses. Perfecta para usar de día y noche.

La fragancia representa su estilo y elegancia personal | Foto: Sitio web Carolina Herrera

CH Eau De Toilette

La elegancia de este perfume destaca a primera vista, el envase es como joyería fina, es muy llamativo y cautivante. La botella roja seductora se acentúa con un tapón de botella dorado. La fragancia tiene notas de bergamota, limón, seguido de rosa, jazmín y azahar. Las notas finales son de madera de cedro con praliné y pachulí. Un toque suave de cuero y tonos leñosos combinados con almizcle, el resultado es inconfundiblemente femenino.

La elegancia de este perfume destaca a primera vista | Foto: Sitio web Carolina Herrera

Good Girl Blush Elixir

Este exótico elixir revela la sensualidad y finura de una mujer con zapatos altos, pro un lado refleja su elegancia y por otro la sutilidad. Esta fragancia moderna tiene una seductora mezcla de deslumbrante rosa, voluminosa vainilla, pachulí ahumado y centelleante. Notas de corazón como ylang ylang y rosa y notas de fondo como bergamota y mandarina.

Este exótico elixir revela la sensualidad y finura de una mujer | Foto: Sitio web Carolina Herrera

Chic

Este exótico elixir revela la sensualidad y finura de una mujer de las mujeres contemporáneas. Este aroma se basa en la actitud y traviesa de la chica urbanizada. Destacan los aromas de frezia y almizcle y predominan las notas florales que le da frescura a los perfiles sofisticados.