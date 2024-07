4 trucos de jardinería para regar adecuadamente tus plantas en temporada de lluvias

Después de la primavera seguro has notado que tus plantas lucen más hermosas que nunca, pero no durarán así toda la vida, no si no las cuidas adecuadamente. Cuando los días soleados y calurosos se van, vine la temporada de lluvia y humedad. Durante esta racha es indispensable que las cuides porque es cuando corren un mayor riesgo de que se pudran.

Las plantas requieren diferentes cuidados con respecto a la época del año, no es el mismo tipo de riego en invierno, primavera y mucho menos en verano. El riego adecuado es fundamental para que crezcan y se mantengan saludables. Y aquí tenemos los mejores trucos que los jardineros aplican para darle el agua necesaria en estos días.

Las plantas requieren diferentes cuidados con respecto a la época del año | Foto: Freepik

4 trucos de jardinería para regar tus plantas en temporada de lluvias

Antes de que llegue la temporada de lluvia hay algunas acciones de prevención para que cuando el agua se desate, tus plantas estén preparadas. Lo primero que debes hacer es podarlas; elimina todas las hojas marchitas y los tallos secos. Una vez que lo hiciste, agregar un buen abono podría ser muy positivo para ella.

Identifica tu tipo de planta: primero que nada debes informarte a cerca de la especie de tu planta, si es suculenta o cactus requiere solo una vez a la semana agua, pero si es una planta tropical, dos o máximo tres veces por semana es lo indicado. Riega por las mañanas: cuando riegas por las mañanas, tu planta podrá absorber toda el agua en el transcurso del día y es más probable que cuando llueva ya haya consumido la suficiente y con ello no tendrá más humedad de lo necesario. Esto ayudará a que no genere hongos Verifica el sustrato: revisa que la tierra de tú planta no tenga demasiada agua, si se encharca tendrá más agua de lo normal y puede ahogarse. Además, con la humedad que genera la lluvia es menos probable que se mantenga sana. Drenaje: revisa que tus macetas tengan un buen drenaje, esto será importante para que el agua se filtre adecuadamente y no se estanque.

Revisa que la tierra de tú planta no tenga demasiada agua | Foto: Freepik

¿Cuáles son los beneficios del agua de lluvia para las plantas?

La temporada de lluvias no es del todo negativa para las plantas, al contrario, el agua de las tormentas tiene múltiples beneficios para ellas. Si tus plantas están en exterior es fundamental que no pasen más de 90 minutos bajo el agua, durante este tiempo las hojas se limpian, esto ayuda a la planta a oxigenarse y a respirar mejor.

Otro aspecto positivo es que el agua de lluvia es ligeramente ácida, ya que contiene dióxido de carbono disuelto que produce un ácido carbónico muy débil. Las plantas absorben el dióxido de carbono de la solución ácida del agua de lluvia, y con ello, aceleran su crecimiento.