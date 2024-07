Las suculentas y los cactus se han convertido en las plantas más amadas para quienes no tienen mucho tiempo de cuidar plantas pero les encanta que su hogar esté lleno de frescura y de ese toque natural. Sin embargo, a pesar de que estas especies no requieren de muchos cuidados, durante la temporada de lluvia e invierno sí es necesario darles un cuidado extra porque no toleran demasiado las bajas temperaturas.

Es necesario cuidar de estas plantas con un poco más de atención especialmente en el verano e invierno porque es cuando ya no sienten el intenso calor que les agrada. Pero no te preocupes demasiado, puedes seguir estos sencillos trucos de jardinería para evitar que en esta temporada se te marchiten o se pudran, así que manos a la obra.

Es necesario darles unos cuidados extra esta temporada | Foto: Freepik

Trucos de jardinería para cuidar cactus y suculentas en temporada de lluvias

Estas son algunos de los consejos que tienes que poner en práctica para que tus suculentas y cactus se mantengan más lindas que nunca en este temporada y no tengas que despedirte de ellas y sigan luciendo hermosas en tu casa. Recuerda que aunque sean fuertes, estos meses requieren de toda tu atención.

Protégelas de las lluvias: si anteriormente tenías a tus suculentas y cactus al exterior, es momento de que las lleves adentro, sobre todo debes cuidar que no se mojen con la lluvia. Puedes sacarlas a asolear en el día. Evita encharcamientos: al regar no dejes que el agua se estanque, con la tierra un poco humedecida será suficiente. El exceso de agua la matará de inmediato porque no podrá absorberse por la ausencia de sol. También revisa que tenga un buen drenaje en la maceta. No regar durante la lluvia: lo ideal es que riegues en la mañana y con poca agua solo una vez a la semana. Mantén tus plantas en el interior eso servirá para que generen humedad por sí mismas y no tengas que agregar agua con el riesgo de que tarden en absorberla. Bríndales sol: en temporada de lluvia es muy frecuente que el cielo esté nublado caso todos los días pero en cuanto veas que se asoma el astro rey no dudes en colocarlas directamente.

Recuerda que por nada del mundo debes dejar que le caiga agua de lluvia por mucho tiempo, es mejor que las mantengas en interiores | Foto: Freepik

¿Cómo proteger a las suculentas y a los cactus en la temporada de lluvia?

El mayor riesgo que pueden ocasionar las lluvias a estas plantas desérticas es el exceso de agua porque esta puede traer consecuencias como hongos, cuando estos aparecen pueden matar poco a poco tu planta, desafortunadamente cuando ocurre es muy difícil revivirla porque empiezan a acumular agua en su corteza. Estas son algunas acciones de prevención que puedes implementar para que se mantengan sanas.

Protege tus plantas con un plástico en caso de que las tengas en exterior siempre

Cocola piedras en las macetas para que absorban el agua

Utiliza fertilizantes, estos les aportan nutrientes y prolongan su vida