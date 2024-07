Maquillaje de verano: colores en tendencia que te harán lucir una piel radiante

El maquillaje de verano se caracteriza por dar un aspecto muy natural a la piel, con ello no queremos decir que se dejará sin nada, sólo que se le dará un aspecto mucho más relajado, pero con un efecto de mucho brillo, pues el sol de verano nos inspira a tener una piel luminosa y llena de vida. De acuerdo con maquillistas expertos, las tendencias de este 2024 son mucho glow, por lo que veremos el uso de iluminador y bases de maquillaje con efecto brillante.

Si te fijas en los look que algunas celebridades ya están luciendo verás el uso de sombras brillantes que apenas dan un toque de color a los párpados, así como el uso de iluminador sobre los pómulos para dar un aspecto de toque de sol sobre la piel. El maquillista Darwin Rodríguez nos cuenta que antes del maquillaje es muy importante el cuidado de la piel, por lo que recomienda que tengamos una rutina de skincare.

Loreto Peralta un efecto glow en la piel. Foto: Instagam

Tendencias de maquillaje para verano 2024

El dorado nunca pasa de moda. Foto: Especial

Sombras extrabrillantes

Como decíamos al principio lo más importante es tener un lindo brillo sobre la piel y puedes empezar con alguna aplicación en líquido para lograr un efecto de brillo, lo importante en este tipo de productos es que lo apliques primero sobre un párpado y lo difumines con ayuda de una brocha para luego seguir con el otro ojo.

Iluminador radiante

El iluminador no puede faltar y si quieres darle ese toque extra de brillo a tu piel no puede faltar. La parte perfecta para lucir un rostro radiante es sobre el pómulo pero puedes colocarlo debajo del arco de la ceja, el mentón y la punta de la nariz. Recuerda ser cuidadosa con su aplicación para que no se vea exagerado.