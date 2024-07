Maneja con cuidado: 4 consejos que debes seguir a la hora de manejar en temporada de lluvias

La temporada de lluvias trae con ella muchos temas a tener en cuenta para estar seguros. Uno de los puntos donde más cuidados se deben tener está relacionado con el uso del coche. Al tener el pavimento mojado, inundaciones o algún otro escenario, la gente debe considerar algunas medidas preventivas para evitar accidentes o que el auto se descomponga por introducirse agua. Ahora vamos a presentar algunos consejos que se deben tener en cuenta con la presencia del huracán Beryl.

La mayoría de los accidentes que se presentan en estos meses tienen que ver con malas 'conductas' de manejo ante las situaciones adversas que se pueden presentar en el camino. Por ese motivo y para la seguridad de las personas que van al volante, como de todos lo que puedan estar cerca, se deben considerar algunos cambios en la forma de manejar cuando el pavimento está mojado. Mejor vamos a conocerlas.

Estos consejos ayudarán a prevenir accidentes cuando se está al volante (Pexels)

Consejos para prevenir accidentes a la hora de manejar en temporada de lluvias

Uno de los principales puntos que se deben tener en cuenta tienen que ver con la distancia de seguridad, forma de frenar, la velocidad a la que se va y como encarar las inundaciones y charcos. Mejor vamos a presentar los detalles que se deben tener en cuenta para prevenir esta clase percances que pongan en predicamentos la salud de las personas o el auto.

Aumenta distancia de seguridad: este punto es uno de los más importantes para no poner en riesgo la vida de las personas. El tener tiempo y distancia suficiente para reaccionar hará que evites algún choque o terminar en la mitad de una inundación.

Frenar con sutileza: se tiene que recordar que al tener los frenos y el pavimento mojado se debe picar con sutileza el freno para prevenir una derrapada o que las llanta se boqueen. Es fundamental tener en cuenta que al estar el suelo mojado, las llantas no tiene la misma adherencia y con esto el poder sufrir un accidente.

Reducir la velocidad: otro punto que puede ser fundamental para salvar la vida del conducto o las personas que vienen en el auto tiene que ver con la velocidad. Cuando son fechas de lluvia se debe reducir considerablemente la velocidad a la que se circula por las calles para poder tener una mejor reacción ante cualquier imprevisto.

Prende las intermitentes: el tener estas luces encendidas hará que los otros conductores puedan ver mejor tu coche y con esto el poder guardar la distancia de seguridad que se considera pertinente.

El prender las intermitentes ayudará a que los demás conductores lo puedan ver (Pexels)

¿Cómo encarar un Aquaplaning?

Las inundaciones son muy recurrentes en algunas zonas de la Ciudad de México y otros estados de la República Mexicana. Por ese motivo se debe tener en cuenta al forma correcta en la que se debe encarar este escenario para evitar que el coche sufra algún problema más adelante o se le meta agua.

El Aquaplaning es cuando un carro atraviesa un charco de agua y la llanta no puede evacuar toda el agua y se pierde el control sobre el vehículo. La mejor forme de superar esta situación sin terminar con un accidente o un susto, se debe reducir la velocidad, no frenar y sujetar con firmeza el volante para recuperar el control del auto.

¿Cómo pasar charcos e inundaciones?

La mejor forma de evitar el Aquaplaning es pasar los charcos e inundaciones con cuidado y despacio. La idea está en no levantar el agua demasiado para que no entre en el motor o algún otro lugar de coche y pueda generar un problema. El cruzar por dicha zona con calma ayudará a que el sistema de frenado no colapse.