Luz Elena González confiesa que Mariana Seoane no fue la tercera en su relación con Luis Miguel

La actriz y presentadora de televisión Luz Elena González puso fin a las especulaciones con respecto a que la cantante Mariana Seoane fue la tercera en discordia de su relación con Luis Miguel. La información se difundió luego de que González dijo en una entrevista con la periodista Matilde Obregón que durante un evento en Acapulco se encontró con la impactante escena de los intérpretes sentados juntos en una mesa, lo que la llevó a tomar la decisión de alejarse del “Sol de México”.

Sin embargo, al hablar con el reportero Edén Dorantes, Luz Elena confesó que más que esa situación con Seoane, fue su estado de ánimo el que provocó que su romance con el intérprete de “Suave” no funcionara.

“No digo que me haya dado baje, yo creo que ella estuvo en ese momento en la situación y él la buscó a ella y está bien, y yo dije con permiso, adiós”, explicó González.

Y aclarando que todavía no superaba el fin de su relación con Rafael Amaya, la artista de 49 años agregó:

“Yo no estaba bien (…) emocionalmente estaba triste, porque había terminado, acuérdate, y entonces no pude empezar una bonita relación tampoco con Micky, tampoco estaba bien, y sí se dan cuenta, entonces cuando ya no ven que la cosa está bien, decidimos… él decidió volar y yo más”.

Y al ser cuestionada sobre si habría aceptado tener un noviazgo con Luis Miguel en otras circunstancias, Luz Elena finalmente no negó esta posibilidad.

“Pues tal vez, pero como las cosas no fueron así, y el hubiera no existe y no sabemos qué cosas hubieran pasado, no lo sé, probablemente sí, cuando empieza una relación lo haces bien, pero en esta ocasión era mi salvavidas”, concluyó.