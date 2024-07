Starbucks lanza el dúo perfecto para el regreso a clases: ¿cuánto cuesta el vaso y el cubre popote?

El regreso a clases se aproxima y si quieres ser de las o los estudiantes que siempre se ponen muy had doc con las tendencias tienes que ir por este dúo de Starbucks que está perfecto para que te luzcas en los primeros días escolares. Pero lo mejor de este nuevo lanzamiento es que también podrás obtener un cubre popote de lápiz muy lindo y aquí te diremos cómo obtenerlos.

Otra vez, la cafetería más famosa del mundo se une a las tendencias del momento con este increíble vaso para el "back to school". Está a un super precio y es ideal para llevar tus bebidas calientes a todos lados. A partir del 29 de julio podrás adquirirlo en sucursales de Starbucks en todo México hasta agotar existencias.

¿Cuánto cuesta el vaso y cubre popote de Starbucks para el regreso a clases?

“Have The Day you Deserve“ es el nombre del nuevo vaso de Starbucks tiene un diseño muy colorido con trazos que parece que fueron dibujados con colores, es de material acrílico con una capacidad de 710 mililitros y su costo es de 440 pesos. Mientras que pencil strawstopper (cubre popote) lo obtendrás por un costo adicional de 35 pesos al adquirir el vaso.

Cabe destacar que los precios pueden variar por región o zona, por lo que te sugerimos que antes de comprarlo en tu sucursal favorita, preguntes sobre los costos y dinámica. Es importante que sepas que este lanzamiento no requiere app o cupones. La promoción es válida solo en la compra del vaso, el cubre popotes no se vende por separado.

Starbucks te obsequia un regalo al comprar el vaso de regreso a clases

Lo mejor de este super lanzamiento de temporada es que al comprarlo te llevarás de regalo una bebida tamaño grande dentro del vaso adquirido. Solo aplican ciertas bebidas y los adicionales o cambio de leche tendrá un costo a parte y será cobrado a precio de lista. Los baristas te dirán cuáles son las bebidas que aplican.

No olvides que estas colecciones se terminan pronto, así que es mejor que acudas lo más pronto posible a tu sucursal más cercana y preguntes por el "duo back to school". No esperes más y llega muy bien preparado en el regreso a clases con este vaso que está fenomenal.