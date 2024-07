Nuevo llavero en Starbucks: ¿Cuánto cuesta y dónde conseguirlo?

No solo los vasos y tazas de Starbucks se han vuelto muy populares, también los llaveros y si tú ya te convertiste en un auténtico coleccionista, tienes que ir por este nuevo producto que fue lanzado el 15 de julio. La cafetería más famosa del mundo tiene a la venta un tierno llavero que te servirá para llevar a todos lados y aquí te vamos a dar todos los detalles.

El osito barista de Starbucks ya se volvió muy famoso, especialmente porque la compañía ha lanzado diferentes llaveros, lo que la marca hace es que cada uno tiene un atuendo diferente. En anteriores ocasiones han salido a la venta los ositos disfrazados de astronauta, de gatito, navideños, cascanueces, día de muertos y hasta uno en honor a las mamás y esta vez el diseño es de otro tierno animalito.

¿Cómo obtener el nuevo llavero de Starbucks?

Este nuevo llavero está disfrazado de perrito y lo podrás obtener a partir del 15 de julio de 2024 y hasta agotar existencias, aplica al comprar en tienda, pick up y Car pick up, no aplica en delivery de Starbucks, DiDi, Uber y/o Rappi, tampoco aplica al comprar el café del día ni en la sucursal de aeropuerto Cancún.

La venta de este llavero estará disponible mediante dos dinámicas: para socios rewards pero también habrá venta al público en general. Así que corre a tu sucursal más cercana y pregunta por el llavero del mes antes de que se acaben. Pero antes de que lo adquieras asegúrate de hacerlo de la forma correcta y aquí te decimos cómo.

Precio del llavero de Starbucks

Para adquirir este llavero solo tienes que comprar tu bebida favorita en tamaño venti, adicionalmente deberás pagar 99 pesos y listo, ya será tuyo para llevarlo a todos lados. La venta inició el 15 de julio exclusivamente para socios rewards pero a partir del 16 estará disponible para todos los clientes.

El precio para el público en general será más elevado, su costo aproximado es de 175 pesos, pero te sugerimos que verifiques el costo al llegar a la sucursal para que te puedan dar el precio correcto. La venta está disponible a más de un producto por persona, así que puedes sorprender a alguien con este tierno regalo.