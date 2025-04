Ni sandalias, ni tenis, las alpargatas se llevan con vestidos esta primavera

Ya estamos en primavera, el calor y los días con mucho sol son cada vez más constantes, por lo que se antoja usar vestidos de telas vaporosas que nos permitan estar frescas y no morir de calor. La elección del calzado es clave en este momento, sobre todo si buscamos comodidad sin perder un toque de elegancia, pues si bien las sandalias nos permiten estar frescas, según el modelo que uses variará el resultado del look final.

En este 2025 el calzado que ha ganado terreno en cuanto a moda, son las alpargatas, pues son cómodas y muy versátiles, bien las puedes usar con vestido o con short, e incluso con un pantalón holgado que te permita estar más fresca sin sacarificar la comodidad o si es que no te acomoda usar faldas cortas en esta primavera.

Las alpargatas son un calzado muy versátil, por ello llega este 2025 a desplazar las tradicionales sandalias y los tenis. Una de sus ventajas es que te aporta un toque de estilo a cada look con el que decidas usadas. Existen de diversos materiales, se pueden confeccionar en cuero, mezclilla y las más tradicionales son de yute o lona crudos por lo que tienen un color muy neutro que se puede combinar con todo.

5 ideas de looks de vestidos con alpargatas

Si no eres fan de este calzado y no sabes cómo combinarlo, aquí te dejamos algunas ideas de cómo puedes llevar vestidos esta primavera con alpargatas. Te dará un toque chic y lo mejor es que su comodidad te permitirá hacer largas caminatas y disfrutarlas ya sea en un Pueblo Mágico o en una playa, ya que su tacón en forma de cuña evita que te hundas en la arena. Hay varias alturas, algunas alpargatas son de piso, mientras que otras tiene una pequeña plataforma o si lo prefieres puedes optar por una cuña alta.

Las alpargatas son originarias de Europa. Foto: PInterest

Hay de diversos colores. Foto: Pinterest

Las puedes portar con un blazer para darle un toque de estilo a tu look. Foto: Pinterest

Las alpargatas pueden llevar o no tiras. Foto: Pinterest

Van bien a cualquier edad. Foto: Pinterest

Otra de las ventajas de usar alpargatas es que se caracterizan por su buen agarre al suelo, por lo que podrás caminar con ellas sin riesgo de sufrir un resbalón o caída. Es importante mencionar que no todas las alpargatas tienen cintas que se sujetan al tobillo. Su origen proviene de Europa, se cree que tienen más de 6,200 años de antigüedad por lo que son consideradas como el calzado más viejo del que se tienen vestigios.

Se originaron en España y han sido populares en muchas partes del mundo, especialmente en países con clima cálido. Son versátiles y pueden usarse tanto en entornos casuales como en looks más sofisticados, dependiendo del diseño. Además, se han convertido en un ícono de moda que combina estilo y sostenibilidad.