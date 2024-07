Quita las manchas de maquillaje de tu ropa con solo dos ingredientes

¿Se te ensució una prenda con maquillaje y no has podido desmancharla? Esto sucede porque hay maquillajes que por sus componentes son más difíciles de quitar, pero no te preocupes este efectivo remedio casero te ayudará a decirle adiós a esa mancha de una vez por todas.

Para este truco de limpieza necesitarás solo 2 ingredientes, uno de ellos muy particular: detergente líquido para ropa y... leche. Sí, me refiero a esa bebida que nos encanta acompañar con galletas. A continuación te explico cómo puedes usar estos ingredientes para desmanchar tu ropa de maquillaje.

¿Cómo quitar las manchas de maquillaje de la ropa?

Como ya lo mencionaba, necesitarás detergente líquido para ropa y leche para desmanchar tus prendas de maquillaje. Debes saber que la leche es efectiva porque contiene grasas y proteínas que pueden ayudar a descomponer y aflojar las partículas de maquillaje, facilitando su eliminación.

Lo primero que debes hacer es poner leche directamente sobre la mancha de la prenda, la suficiente para que cubra la mancha, y dejar que repose durante 15 a 30 minutos, para permitir que la leche penetre y afloje el maquillaje.

Después, aplica una pequeña cantidad de detergente líquido directamente sobre la mancha y utiliza tus dedos o un cepillo suave para frotar el detergente. De esta manera, el detergente eliminará los restos de maquillaje que la leche ha aflojado.

Finalmente, enjuaga perfectamente la prenda con agua fría para quitar la leche y el detergente de la prenda, y luego lava tu ropa como de costumbre.

Como consejo adicional, primero puedes probar este método en un área pequeña no muy visible de la prenda para asegurarte que no tenga una reacción por su tipo de material; sobre todo ten cuidado con las prendas delicadas, para estas puedes optar por leche sin grasa y detergente especial para ropa delicada.