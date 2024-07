¿Cuánto cobra Ferggie Coll, la maquillista de Ángela Aguilar, por un maquillaje de novia como el de la cantante?

Una de las mayores inspiraciones de muchas mujeres a la hora de lucir fantásticas es Ángela Aguilar, que desde muy joven se ha convertido en toda una fashionista que en más de una ocasión ha dado de qué hablar por sus looks y ahora que la cantante llegó al altar con Christian Nodal, lo más comentado es su look nupcial. Pues con una imagen retro y muy mexicana conquistó a todo el mundo y ahora muchas novias la ven como un referente de lo que pueden llevar a sus bodas.

Pero más allá de un vestido inspirado en el Cine de Oro, gracias a su abuela Flor Silvestre, y en el que el encaje es el protagonista, lo cierto es que hay mucho por comentar, como es el caso del maquillaje de novia que la hija de Pepe Aguilar eligió para el gran día. Tan sólo horas más tarde de la filtración de las primeras fotos y videos de la pareja junta, se reveló que la encargada detrás del make up dela cantante fue Ferggie Coll, quien ya la ha maquillado en el pasado.

Sigue leyendo:

Este fue el selecto menú en la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Conductores de Hoy reaccionan a la boda de Nodal y Ángela Aguilar: “son decisiones que no tenemos que entender”

La maquillista con el perrito de Nodal y Ángela. (Foto: IG @byferggie)

Maquillaje de Ángela Aguilar en su boda con Nodal, un trabajo de Ferggie Coll

Según lo que Ferggie Coll dejó ver por medio de sus historias de Instagram, ella habría sido la encargada de realizar el maquillaje de Ángela Aguilar para su boda con Christian Nodal. Aunque todavía no existe una foto oficial y que deje ver todos los detalles sobre el maquillaje, la selfie filtrada muestra que Ángela apostó por una imagen muy natural para su piel, con los ojos iluminados y un efecto de "foxy eyes" con delineado y pestañas largas.

¿Cuánto cobre Ferggie Coll por un maquillaje como el de Ángela Aguilar para una boda?

Un maquillaje de novia usualmente cuesta entre dos mil y cinco mil pesos mexicanos; sin embargo, como te contábamos, para esta ocasión tan especial Ángela Aguilar eligió a Ferggie Coll como su maquillista para un look de novia y hasta el momento no se sabe cuánto cobra la experta por un make up como este. Pese a ello, es importante resaltar que estas dos mujeres ya han trabajado juntas en el pasado, pues ella ha maquillado a la cantante para:

Los Latin Billboards

Premios Lo Nuestro

Video musical de Ángela Aguilar con Steve Aoki

La profesional publicó esta foto desde la hacienda en la que se casó Ángela. (Foto: IG @byferggie)

Además, Ferggie Coll ha trabajado con otras famosas como Lele Pons, Nicki Nicole, Becky G y Natti Natasha, según las fotos que se ven en su perfil oficial de Instagram.

¿Quién maquilló a Ángela Aguilar en su supuesta boda en Roma?

Antes que Ferggie Coll llegara a maquillar a Ángela Aguilar a Cuernavaca, en meses pasados el rumor de la supuesta boda de la cantante y Christian Nodal nos llevó a descubrir que en el viaje que los famosos hicieron a Roma, el maquillista de novias Stefano Comelli le realizó un make up precioso.

Cabe destacar que hasta el momento no se sabe si sólo se trató de una prueba de maquillaje, o si por el contrario, fue para una boda todavía más privada en Roma, lo que es un hecho es que Comelli sólo se dedica a maquillar a novias en su gran día y las fotos del maquillaje de Ángela fueron reveladas por el propio Stefano.