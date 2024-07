Bárbara de Regil se une al corte bob y al blonde de Marilyn Monroe, la dupla perfecta para el verano

Cuando se trata de tendencias hay celebridades que se adelantan a ellas y nos muestran qué será lo que se va a utilizar en los próximos meses. Así lo hizo Bárbara de Regil al renovar su look al estilo Marilyn Monroe. La actriz dejó el castaño oscuro por un rubio con el que luce fabulosa y puedes verte igual este verano, pero si quieres que tu look se vean aún más cool, una gran idea es que también uses el corte bob igual que ella.

Si algo ha quedado claro es que el icónico rubio de Marilyn nunca pasará de moda, pues han pasado más de 60 años desde que lo lució por primera vez y hasta entonces, personalidades del cine, la televisión y la música se han unido al favorito blonde, igual que Bárbara quien lo hace en el momento perfecto cuando el tono vuelve a ser el protagonista del verano.

El tono vuelve a ser el protagonista del verano desde hace más de 50 años | Foto: Wikipedia

Bárbara de Regil cambia de look y se une al blonde de Marilyn Monroe

Este verano el blonde arrasa con las tendencias de verano y otoño y aunque Bárbara solo usó una peluca, sin duda alguna es un color que le va perfecto a pieles apiñonadas como la suya. Este color es frío por lo que al combinarlo con pieles canela será una excelente forma de iluminar especialmente tu rostro. Mientras que el estilo bob de su cabello le quita unos años de encima pero la hace conservar su toque sofisticado pero atrevido a la vez.

Si quieres atreverte a usar este color, es tu momento de hacerlo, celebridades como Lady Gaga, Katy Perry, Kylie Jenner, Magot Robbie y Miley Cyrus han usado este tono, y sin miedo a equivocarse ha sido su mejor elección, incluso algunas de ellas, nunca más quisieron dejar esta gama y hasta el momento lo siguen usando.

Si quieres atreverte a usar este color, es tu momento de hacerlo, celebridades como Lady Gaga, Katy Perry, Kylie Jenner, Magot Robbie y Miley Cyrus han usado este tono | Foto: Instagram @barbaraderegil

¿El cabello se maltrata al pintarlo de rubio?

Siempre que el cabello sea sometido a una decoloración lamentamos informarte que sufrirá cierto daño pero también es cierto que no solo con los rubios se vuelve quebradizo y hasta opaco, sino con cualquier tinte, por eso, si estás pensando en cambiar de color tu cabellera, también debes tener en cuenta los cuidados posteriores que le tienes que dar.

Estos son los productos que debes usar después de teñir tu cabello de rubio:

Cremas, shampoos, acondicionadores hidratantes

Retoque mensual

Usar matizador

Tratamiento revitalizador