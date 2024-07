Kendall Jenner renueva la moda del verano con un microbikini brasileño con el color del momento: FOTO

Si de moda de verano para mujeres se trata todas sabemos que el clan Kardashian-Jenner siempre será nuestro mayor punto de referencia, pues desde hace años no sólo son quienes llevan las tendencias del momento, sino que dictan lo que sí y lo que no hay que llevar ya sea en el cabello, en los accesorios o en la ropa. Pero ahora que las vacaciones empezaron las hermanas han sorprendido con sus looks en trajes de baño, entre los que destacan los microbikinis.

Aunque todas han dado muestra de cómo lucir espectaculares desde la playa o en la alberca, recientemente fue Kendall Jenner quien apareció en redes sociales con una demostración icónica de lo que las mujeres jóvenes deben de llevar en esta temporada del año. En una corta muestra de cómo goza de sus vacaciones, en compañía de su hermana Kylie, la modelo y empresaria presumió su figura y gusto por la moda con un microbikini brasileño en el color del momento.

Este es uno de sus muchos looks en bikini. (Foto: IG @kendalljenner)

Kendall Jenner en bikini demuestra que el corte brasileño y el color azul son la sensación del verano

Luego de triunfar en la Semana de la Moda en París, Kendall Jenner reapareció en Instagram para presumir un poco de sus vacaciones de verano en las que realizó un poco de alfarería junto a su hermana menor y ver atardeceres increíbles, tuvo unos días de descanso en la playa y para ello apostó por un microbikini que aunque lleva lo revelador de un corte brasileño, también se balancea en un tono azul para darle elegancia a la imagen.

De acuerdo con la famosa de 28 años, lo ideal para robarse todas las miradas en esta temporada vacacional es apostar por un traje de baño de dos piezas que mezcle lo clásico y atemporal de un top con corte triangular para un escote en "V" y cintas delicadas sobre los hombros y la media espalda con unas bragas pequeñas que se coronen como las grandes protagonistas.

Así se lució este verano. (Foto: IG @kendalljenner)

Según lo que dejó ver la modelo, es en esta pieza en la que hay que llevar el corte brasileño, también conocido como taparrabos, que como su nombre indica está diseñado para solamente cubrir las partes íntimas; mientras que los tirantes laterales logran un efecto chic y moderno. Esta combinación es perfecta para lucir la figura al dejar al descubierto un abdomen plano, caderas anchas y cintura pequeña.

Cabe destacar que al llevar el color que es la sensación del momento, es decir, el azul, Kendall Jenner también logró una imagen que se combina con lo elegante. Además, la confección es ideal para conseguir un bronceado uniforme, mientras que la tonalidad del traje de baño permite que las pieles bronceadas se luzcan todavía más.

Los accesorios no pueden faltar para elevar un buen bikini. (Foto: IG @kendalljenner)

Esta no es la primera vez que Kenny se luce en sus vacaciones de verano con un microbikini y en las últimas semanas también ha dejado en claro que para terminar de lucirse hay que saber agregar accesorios que pueden ser tan simples como una gorra, o bien, algo todavía más trendy como lentes de Sol y una mascada para la cabeza, además que los pareos y joyas son otros complementos que ha usado en distintas oportunidades. ¿Le robarías el look?