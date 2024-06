Microbikini con top de escote strapless, Samadhi Zendejas nos muestra cómo lucir sofisticadas y a la moda

Samadhi Zendejas se ha coronado como la reina de los microbikinis, la actriz de 29 años ya hizo de esta prenda de baño un accesorio propio y además ha enseñado que el color más elegante y chic para esta temporada definitivamente es el negro, pues a pesar de que en verano suelen resaltar los colores vivos, este tono se ha colocado como el favorito.

La también influencer ha compartido a través de sus historias de Instagram, algunos de los mejores momentos de sus vacaciones en Grecia donde acudió en compañía de su madre y de su hermano, el también actor Adriano Zendejas. Samadhi ha aprovechado la cercanía con las playas y el clima cálido para usas sus mejores bikinis y mostrar el ejercicio ha hecho lo suyo en su figura.

Sama ha enseñado que el color más elegante y chic para esta temporada definitivamente es el negro | Foto: Instagram @samadhiza

Samadhi Zendejas muestra que el color más elegante y chic en microbikinis es el negro

La estrella de la televisión ha usado diferentes diseños de microbikinis y lo ha hecho con el color del verano, estos bañadores se han vuelto los favoritos entre las celebridades para los días de playa. Las primeras en empezar a usarlos fueron las hermanas Jenner, Kylie y Kendall en 2023, sin embargo, este año personalidades del cine y el internet se unieron a esta moda que no cualquiera está dispuesta a usar.

Los microbikinis se distinguen por ser prendas muy diminutas, tanto las partes altas como bajas, por lo regular son corpiños sin tirantes o copas triangulares que solo cubren la parte necesaria del pecho, mientras que la parte baja suelen ser rectangulares y alargadas. La tendencia de la temporada es con pliegues o completamente lisas como el bikini que usó Samadhi.

Los microbikinis se distinguen por ser prendas muy diminutas, tanto las partes altas como baja | Foto: Instagram @samadhiza

El negro se apodera del verano

Hacía mucho que el color negro no era el color tendencia del verano, sin embargo, siempre ha sido el clásico por excelencia. Pero Este 2024 se ha vuelto el más popular que nunca, el tono destaca por su elegancia y sofisticación, así que no dudes en usarlo; los bañadores asimétricos o con estampados en este color te harán lucir perfecta en la playa.

No solo los microbikinis son ideales en color negro, cualquier otro tipo de bañador es ideal para que uses. Estas piezas combinan la sensualidad y la elegancia de quien los use, también puedes usar los bikinis enteros y será una gran opción. Para resaltar tu look playero utiliza accesorios que enciendan el look o conserven su elegancia.