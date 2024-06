¿Cómo usar un bikini después de los 60 años? Rocío Sánchez Azuara nos da la respuesta con un bañador blanco desde la alberca

A los 60 años Rocío Sánchez Azuara es una de las grandes divas que no sólo conquista la televisión con su propio programa, sino también en la moda, ya que siempre se luce con los looks en los que incluye las mejores tendencias de moda con pantalones, faldas, vestidos, blusas y tacones. Pero en ocasiones nos ha sorprendido al lucirse con outfits de playa que se convierten en un must have para las mujeres maduras, como es el caso de los bañadores.

En su última aparición en redes sociales, la conductora apareció con un bikini blanco con el que dejó en claro que la edad jamás será impedimento para lucir fantástica y a la moda, por supuesto, mientras se presume la figura en la playa o en la alberca. Es por ello que hoy te presentamos su más reciente y sofisticado look playero con el que enseñó como lucir un bañador de dos piezas sin perder la elegancia y el glamur. ¿Seguirías sus consejos?

Así presumió el look más moderno. (Foto: IG @rocio_sazuara)

Rocío Sánchez Azuara en bikini: el blanco es el color de verano y lo pueden llevar mujeres maduras

A través de su cuenta oficial de Instagram, Rocío Sánchez Azuara compartió una foto en la que presumió lo mucho que presumió su pasado fin de semana, donde la alberca se convirtió en su mejor compañía. Como era de esperarse, para disfrutar del día era indispensable un traje de baño para sumergirse en el agua y en esta ocasión apostó por un diseño de dos piezas con el que se mostró femenina, moderna y con un toque de elegancia que siempre se debe resaltar a los 60 años.

Para su outfit, la famosa apostó por un bikini blanco clásico y tradicional, es decir, el que tiene una confección triangular y que jamás pasará de moda. En el top, llevó un escote en "V" profundo, aunque se complementó a la perfección con cintas atadas detrás del cuello y de la espalda, lo que brinda soporte y comodidad. Cabe destacar que para la parte inferior, el agua de la alberca impide ver los detalles, aunque un tiro medio seguro fue el toque más chic.

En otras ocasiones ha apostado por diseños más coloridos. (Foto: IG @rocio_sazuara)

En lo que respecta al modelo del bikini, Rocío apostó por un animal print de cebra, pero en un tono monocromático y sin estampado, pues los bordes son los que logran el efecto. De esta manera prevalece la sencillez y sofisticación, algo que puede ayudar a que las mujeres maduras se vean todavía más elegantes y fabulosas.

Finalmente, en su lección de moda, la presentadora complementó el outfit con algunos accesorios como aretes colgantes, lentes de sol y una visera marrón para protegerse del Sol. De esta manera